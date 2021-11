Bochum: Busse statt Bahnen auf Linien U 35, 306 und 318

In der Nacht zum Sonntag, 7. November, fahren bei der Bogestra in Bochum auf einigen Linien Busse statt Bahnen. Betroffen sind: U35, 306 und 318.

Bochum. In der Nacht zum Sonntag, 7. November, fahren bei der Bogestra in Bochum auf einigen Linien Busse statt Bahnen. Betroffen sind: U35, 306 und 318.

Aufgrund von Wartungsarbeiten im Bochumer Stadtbahntunnel werden in der Nacht zu Sonntag, 7. November, die Nachtfahrten der Linien U 35, 306 und 318 durch Busse statt Bahnen durchgeführt, teilt die Bogestra mit. Dadurch ergeben sich an verschiedenen Stellen andere Abfahrtszeiten. Außerdem kommt es zu Haltestellenveränderungen.

Viele Haltestellen der U 35 werden an benachbarte gleichnamige Haltestellen verlegt, andere an den Fahrbahnrand. Beim Ersatzverkehr für die Linie 306 gilt folgendes: Es werden generell die Originalhaltestellen angefahren bzw. bei Mittelbahnsteigen befinden sich die festen Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand.

Bogestra Bochum kann einige Haltestellen nicht anfahren

Beim Ersatzverkehr für die Linie 318 gilt, dass ein Großteil der Haltestellen an den Fahrbahnrand verlegt sind oder normal angefahren werden. Die Haltestelle Bergmannsheil kann in Richtung Bochum Hbf nicht angefahren werden. Die Haltestelle Bermudadreieck/Musikforum kann nicht angefahren werden, stattdessen wird bei Bedarf an der Haltestelle Südring gehalten. Ebenfalls nicht angefahren werden können die Haltestellen Holthauser Straße und Heinrichstraße.

Weitere Auskunft gibt es auf der Homepage der Bogestra: www.bogestra.de sowie in der sogenannten Mutti-App. (Externer Link)

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum