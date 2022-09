Bochum: Busse ersetzen gleich mehrere Straßenbahnlinien

Bochum. Wegen Gleisbauarbeiten in Witten und Gelsenkirchen kommt es zu Auswirkungen in Bochum. Wie die Bogestra den Verkehr zeitweise anders regelt.

Bauarbeiten auf der Strecke der Linie 302 an der Ückendorfer Straße im Bereich Gelsenkirchen führen zwischen Samstag, 1. Oktober, bis voraussichtlich Dienstag, 25. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen und geänderten Streckenführungen, die aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Stadtgrenze auch unmittelbar Auswirkungen auf Bochum haben.

Wie die Bogestra mitteilt, geht es dort insbesondere um Instandhaltungsarbeiten bei den Gleisen. Dazu gibt es eine weitere ähnliche Maßnahme in Witten, die ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf Bochum hat. Auf den Einwurf, warum diese Arbeiten gleichzeitig stattfinden müssten, erläutert Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann: „Wir haben bewusst die Herbstferien miteinbezogen, weil erfahrungsgemäß während der Schulferien das Verkehrsaufkommen geringer ist.“

Einbahnstraßenregel für Autos und andere Haltestellen

Gravierendste Änderung ist, dass auf der Ückendorfer Straße zwischen Hausnummer 232 und dem Ückendorfer Platz eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bochum eingerichtet wird. Umleitungen sind ausgeschildert. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Bauarbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt, sodass für die Einbahnstraße zuerst die eine und dann die andere Fahrspur genutzt wird. Die Fahrtrichtung der Einbahnstraße (Richtung Bochum) bleibt während der gesamten Zeit gleich. Es wird empfohlen, den Baustellenbereich - wenn möglich - großräumig zu umfahren.

Busse ersetzen abschnittsweise die Linie 302

In der Zeit der Gleisbauarbeiten werden die Straßenbahnen der Linie 302 zwischen den Haltestellen August-Bebel-Platz und Ückendorfer Platz durch Busse ersetzt. Im Einzelnen bedeutet das: In Fahrtrichtung August-Bebel-Platz fahren die Ersatzbusse ab einer Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand parallel zur Straßenbahnhaltestelle Ückendorfer Platz in Fahrtrichtung Bochum ab. Am August-Bebel-Platz erfolgt der Umstieg in die Straßenbahn in Fahrtrichtung Bochum. In Fahrtrichtung Gelsenkirchen halten die Ersatzbusse alternativ zu den Haltestellen August-Bebel-Platz und Freiheitsstraße an den gleichnamigen Haltepunkten der Linie 390 in Richtung Herne. Anstelle der Haltestellen Lohrheidestraße und Watermanns Weg werden die Haltestellen Markusstraße und Hüller Straße der Linie 390 angefahren.

Im Bereich Langendreer gibt es Auswirkungen auf die 309/310

Auch Arbeiten an Gleisen der Bogestra in Witten-Heven haben Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr in Bochum. Diese Arbeiten beginnen ebenfalls am 1. Oktober und dauern voraussichtlich bis Sonntag, 16. Oktober. Betroffen sind in diesem Fall die Straßenbahnlinien 309 und 310 und zwar auf dem Abschnitt zwischen Langendreer S-Bahnhof und Heven Dorf. Auch hier wird in Witten-Heven eine Einbahnstraßenregelung eingeführt, was zu einem schnelleren Ablauf der Bauarbeiten führen soll.

Bogestra verweist auf Online-Fahrplanauskunft

Im besagten Zeitraum werden dort Busse statt Bahnen verkehren. Wie die Bogestra mitteilt, erfolgt bei der Linie 310 in Langendreer der Umstieg an der Haltestelle Langendreer Markt. Es werden im Prinzip die Originalhaltestellen der Straßenbahn angefahren, bzw. bei Mittelbahnsteigen die festen Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand. Weitere Haltestellenveränderungen Richtung Heven Dorf sind etwa: Die Haltestelle Langendreer S wird zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 378 verlegt.

Die individuellen Verbindungen für beide Umleitungssysteme können bereits jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.bogestra.de oder in Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden.

