Bochum: Busfahrer bremst stark ab – drei Fahrgäste verletzt

Bochum. Durch die Vollbremsung eines Linienbusses sind drei Fahrgäste verletzt worden. Ein Kind musste stationär ins Krankenhaus.

Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind in Bochum verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der Bus am Mittwoch gegen 13.20 Uhr auf der Königsallee in Richtung Stiepel. An der Kreuzung mit der Wasserstraße musste der Fahrer (59) stark bremsen, um eine Kollision mit einem von links kommenden Rettungsfahrzeug zu verhindern.

Kind muss stationär im Krankenhaus behandelt werden

Ein 13-jähriges Mädchen aus Hattingen wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Mutter (43) sowie eine 68-jährige Frau wurden leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

