Bochum: Busfahrer (51) verhindert durch Vollbremsung Unfall

Bochum. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Busfahrer (51) einen Unfall in Wattenscheid-Leithe verhindern. Drei Mädchen erlitten leichte Verletzungen.

Nur durch eine scharfe Vollbremsung konnte ein 51-jähriger Busfahrer am Donnerstag (7.) einen Unfall verhindern. Gegen 19.30 Uhr fuhr der Busfahrer aus Hattingen mit seinem Linienbus auf der Jahnstraße in Wattenscheid-Leithe in Richtung Weststraße.

Beifahrertür eines Autos wurde plötzlich geöffnet

Wie die Polizei mitteilt, stieg in Höhe der Hausnummer 1 eine 53-jährige Bochumerin als Beifahrerin in Richtung Straße aus einem geparkten Pkw aus. Um einen Zusammenstoß mit der geöffneten Fahrzeugtür zu verhindern, musste der Busfahrer eine Notbremsung vornehmen.

Drei Mädchen erlitten leichte Verletzungen

Dadurch stürzten drei junge Bochumerinnen (3/13/14) im Bus und wurden leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

