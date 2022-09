Bochum: Bus-Linien werden wegen Bauarbeiten umgeleitet

Bochum. Wegen Pflasterarbeiten auf der Klinikstraße in Bochum müssen zwei Buslinien bis Ende November umgeleitet werden. Das sind die Details.

Die Bogestra teilt mit, dass wegen Pflasterarbeiten auf der Klinikstraße die Buslinien 336 und 339 ab Montag, 26. September, umgeleitet werden müssen.

Die Busse können in Fahrtrichtung Lütgendortmund und Ruhrpark die Haltestellen Planetarium und St. Josefs-Hospital nicht anfahren, heißt es. Anstelle des Haltepunktes Kunstmuseum werde die gleichnamige Haltestelle der Linie 353 bedient. Bei Bedarf halten die Busse in dieser Fahrtrichtung auch an der Haltestelle Neuer Park der Linie 353. Die Haltestelle Tierpark kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden.

Die Umleitungen sollen voraussichtlich bis Ende November 2022 gelten.

