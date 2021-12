Der Mann wurde am Bochumer Hauptbahnhof festgenommen (Symbolbild).

Polizei Bochum: Bundespolizisten erwischen per Haftbefehl Gesuchten

Bochum. Bundespolizisten haben am Bochumer Hauptbahnhof einen Mann kontrolliert. Er wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht – und kam ins Gefängnis.

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann haben Bundespolizisten am Dienstagabend am Bochumer Hauptbahnhof kontrolliert und festgenommen. Gegen 23 Uhr trafen die Einsatzkräfte auf den 40-Jährigen, der zunächst angab, keinen Ausweis bei sich zu haben und nur mündliche Angaben machte, wie es von der Bundespolizei heißt.

Dabei sei der Haftbefehl zum Vorschein gekommen. Wegen Körperverletzung war der Mann im Juni dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Diese hatte er nicht bezahlt. Die Bundespolizei brache den Mann ins Gefängnis, wo er für 80 Tage bleiben muss.

