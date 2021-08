Bochum: Bundespolizei schnappt Kabeldieb bei Kontrolle

Ein Kabeldieb aus Bochum ging der Bundespolizei bei einer Kontrolle am Essener Hauptbahnhof ins Netz.

Bochum/Essen. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Essen ging der Bundespolizei ein Kabeldieb aus Bochum ins Netz. Er hatte „auffälliges“ Gepäck dabei.

Bei einer Kontrolle im Essener Hauptbahnhof durchsuchte die Bundespolizei am Dienstagabend, 3. August, auch einen polizeibekannten Mann aus Bochum. Ein Kabeldieb, wie sich herausstellte.

Denn der Mann führte laut Polizei „nicht alltägliches“ Gepäck mit sich. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte diverses Aufbruchwerkzeug und auch mehrere Meter Kabel. Auf der Wache erhärtete sich der Verdacht, dass es sich vermutlich um Kabeldiebstahl handeln könnte. Der 25-jährige Bochumer gab gegenüber den Beamten dann auch zu, das circa 15 Kilo schwere Kabel in einem Gebäude in Duisburg entwendet zu haben. Das Diebesgut stellten die Polizisten sicher.

Der Duisburger Polizei war der Bochumer bereits bekannt, weshalb die Bundespolizisten den Mann verhafteten und der zuständigen Polizei in Duisburg überstellten. Er werde sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen, teilt die Bundespolizei mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum