Bochum: Bücheroutlet schließt und hat noch 150.000 Bücher

Bochum. Ein bekanntes Bochumer Bücheroutlet an der Dorstener Straße in Bochum-Hamme schließt Ende März. Der Inhaber freut sich auf den Ruhestand.

Zehn Jahre lang hat Johannes Bielemeier sein Büchergeschäft an der Dorstener Straße 205 in Bochum geführt. Ende März schließt er es endgültig. Insgesamt waren es um die 250.000 Bücher, die er in seitdem im Outlet angeboten hatte. Nun schließt der 74-jährige Rentner sein Geschäft am 31. März, um endgültig in den Ruhestand zu gehen. 150.000 Bücher befinden sich noch in dem Outlet, die bis Ende März einen neuen Besitzer suchen.

Das Outlet verkauft gut erhaltene Bücher zu günstigeren Preisen

In seinem Großantiquariat verkauft Inhaber Johannes Bielemeier Bücher, die als Überhänge an die Verlage zurückgeschickt wurden, am Markt vorbei gingen oder auch kleinere Mängel aufweisen. „Bei den Büchern ist für jeden etwas dabei und es sind alle Themenbereiche vertreten, wie Sachbücher, Kinderbücher, Romane oder auch Hörbücher“, erklärt Johannes Bielemeier.

Er hat insgesamt mit über 150 Verlagen zusammen gearbeitet und auch auf Buchmessen Verlage gefragt, was sie an Remittenden oder Überhängen zur Verfügung haben. Die Preisbindung der Bücher werde dann dementsprechend von den Verlagen gesenkt und gekennzeichnet. Diese verkauft der 74-Jährige in seinem Outlet zu günstigeren Preisen in größeren Formen an andere Großhändler oder auch Privatverkäufer und auch vor Ort an seine Kunden.

Angefangen hat es mit einem Lager in Witten

Vor der Eröffnung seines Outlets an der Dorstener Straße vor zehn Jahren, hatte Johannes Bielemeier zunächst ein Lager in Witten. ,,Ich habe damals angefangen privat die ersten Bücherpaletten zu kaufen und vor die Haustür zu stellen, und als es mehr wurde, habe ich mir ein Lager gesucht“ erzählt er. Mittlerweile waren es über hundert Paletten im Jahr, die er alle selbstständig eingelagert, eingeräumt und wieder verkauft hat. Seinen Verkaufsladen hat er logistisch aufgebaut und die Programme für das Sortiment programmiert. Der ehemalige Verlagsvertreter hat das Großantiquariat immer nebenbei gemacht und auch weiterhin nach Renteneintritt geführt. Er blickt positiv auf die vergangenen Jahre. ,,Es hat mir immer Spaß gemacht hier selbstständig zu arbeiten, doch irgendwann ist altersbedingt Schluss“ sagt.

Noch ungefähr 150.000 Bücher liegen im Bücheroutlet zum Verkauf. Im März wird das Geschäft geschlossen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

In den vergangenen zehn Jahren hatte Bielemeier meist dreimal in der Woche für einige Stunden geöffnet, in denen Privatpersonen im Outlet durch die große Auswahl der Bücher stöbern konnten und diese zu geringeren Preisen erwerben konnten. Aber nach telefonischer Vereinbarung gab es auch Möglichkeiten abseits der regulären Öffnungszeiten. ,,Wirklich groß war der Andrang an den Tagen nie, es kamen vereinzelt Personen und haben dann mal ein paar Bücher zu den günstigen Preisen gekauft. Ich habe nie sonderlich groß Werbung gemacht, aber mich gefreut wenn jemand kam und man ins Gespräch gekommen ist“, so Bielemeier.

Im Lager liegen große Paletten mit den bereits verkauften Büchern, die er bereits verpackt hat und die abgeholt werden. Trotzdem sind die Regale nach wie vor gefüllt mit verschiedensten Büchern und Hörbüchern, von denen er so viele wie möglich noch bis Ende März verkaufen möchte, bevor er endgültig schließt.

