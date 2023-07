Bochum: Büchereien laden Kinder zum kreativen Mitmachen ein

Bochum. Der Sommer-Lese-Club in Bochum bietet in der nächsten Woche Workshops und Spiele an. Anmelden in den Bibliotheken in den Stadtteilen.

Der „Sommer-Lese-Club“ (SLC) der Stadtbücherei bietet auch in der kommenden Woche mehrere kostenlose Veranstaltungen in der Kinder- und Jugendbücherei der Zentralbücherei und den Zweigstellen in den Stadtteilen an. Die erforderlichen Anmeldungen können per E-Mail an sommerleseclub@bochum.de sowie unter den Rufnummern der Zweigbüchereien erfolgen. Kinder können sich in der letzten Ferienwoche auf kreative Angebote zum Mitmachen freuen.

Von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, findet jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Zweigbücherei Querenburg, Querenburger Höhe 270, eine Schreibwerkstatt mit der Autorin Andrea Behnke für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren statt. E-Mail: buechereiquerenburg@bochum.de, Telefon: 0234/910 91 41.

Lego-Comic-Workshop „Superhelden“

Die Zweigbücherei Langendreer, Unterstraße 71, präsentiert am Dienstag, 1. August, von 14 bis 17 Uhr den Lego-Comic-Workshop „Superhelden“ für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren. E-Mail: buechereilangendreer@bochum.de, Telefon: 0234/89 37 93 9.

In der Zentralbücherei im Bildungs- und Verwaltungszentrum, Gustav-Heinemann-Platz 2–6, können Interessierte am Donnerstag, 3. August, von 11 bis 17 Uhr die schönsten Urlaubsfotos vor dem Green-Screen erstellen. Telefon: 0234/910 24 90, E-Mail: kinderbuecherei@bochum.de

Lese-Oskar-Verleihung im August

Bis Samstag, 5. August, können die SLC-Logbücher – die Online-Erweiterung des Sommer-Lese-Clubs – in der Zentralbücherei oder einer der Zweigbüchereien zurückgegeben werden. Dann ist auch direkt die Anmeldung zur großen Abschlussveranstaltung inklusive Lese-Oskar-Verleihung am 18. August ab 16.30 Uhr im Union-Kino möglich.

Weitere Veranstaltungen des „Sommer-Lese-Clubs“ finden Interessierte unter dem Link www.bochum.de/stadtbuecherei.

