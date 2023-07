Bochum: Brunnenbesitzer lassen ihr Grundwasser testen

Bochum. In einem mobilen Labor ließen Bochumer Brunnenbesitzer ihr Grundwasser auf Schadstoffe testen. Ist das Wasser fürs Gemüse oder den Pool geeignet?

Knapp zehn Brunnenbesitzer fuhren am Dienstag kurz nach 11 Uhr mit dem Fahrrad oder dem Pkw auf dem Buddenbergplatz hinterm Hauptbahnhof vor. Aus ihren Taschen holten sie PET-Flaschen mit Wasser, die aus ihren privaten Brunnen stammen. Sie ließen es auf Schadstoffe testen, weil sie wissen wollten, wozu sie ihr Brunnenwasser benutzen können oder besser nicht.

Gewässer-Experten der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz standen von 11 bis bis 13 Uhr mit einem Transporter bereit, in dem sich ein Labor befindet.

Bochumer Familienvater betreibt einen 24 Meter tiefen Brunnen

Auch ein Familienvater aus Hofstede war gekommen. Zu Hause zapft er in 24 Metern Tiefe das Grundwasser ab. Die ersten acht Meter hat er selbst gebohrt, die weitere 16 ein Fachmann. Außer zur Gartenbewässerung will er mit dem Brunnenwasser auch den Pool für seine zwei Kinder im Kita-Alter befüllen. „Ich will auf Nummer sicher gehen.“ Schließlich gab es in der Nähe mal ein Steinkohlebergwerk. Wer weiß, was da alles im Untergrund schlummert.

An einem umgerüsteten Transporter konnten die Bochumer ihr Brunnenwasser auf Schadstoffe testen lassen. Foto: Christian Haumann

39 Euro bezahlt er für die Untersuchung, die abklärt, ob er sein Wasser für Zierpflanzen, Obstbäume, Gemüse, Waschen, Tiere, Duschen und eben auch für den Pool für die Kinder brauchbar ist. In zwei bis drei Wochen bekommt er Post vom VSR-Gewässerschutz. Anhand der Ergebnisse weiß er dann, wozu er sein Brunnenwasser nutzen kann oder nicht.

„Häufige Belastungen im Bochumer Grundwasser“

„Das Grundwasser weist in Bochum und Umgebung häufig Belastungen auf. Dadurch kann es bei der Nutzung von Brunnenwasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen“, sagt Physiker Harald Gülzow vom Gewässerschutz. „Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe verschmutzen das Grundwasser. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten.“

Die günstigste Messung kostet zwölf Euro. Danach erfährt der Kunde aber nur, ob er das Wasser für Zierpflanzen und Obstbäume geeignet ist. Mehr nicht. Dieser Test wird direkt am Labormobil gemacht und kann am selben Tag abgeholt werden. Alle weiteren Tests dauern einige wenige Wochen.

Private Brunnen sind in Bochum nicht erlaubnispflichtig

In dem Labormobil arbeitet Milan Toups im weißen Kittel. Vor ihm stehen zahlreiche Reagenzgläser. Färbt sich eine Wasserprobe rötlich, besteht Nitratverdacht. „Das ist in vielen Regionen ein Problem, auch chemische Altlasten und Schwermetalle“, sagt Toups. Einige Stoffe können man aber rausfiltern, Eisen etwa.

Anders als gewerbliche Brunnen sind private Brunnen in Bochum nicht erlaubnispflichtig, deshalb gibt es auch keine belastbaren Daten über ihre Anzahl. Seit dem Jahr 2010 wurden der Stadt lediglich 28 Brunnen bekannt, darunter fünf genehmigungspflichtige.

