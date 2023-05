Bochum: Brauerei Moritz Fiege setzt jetzt auf Photovoltaik

Bochum. Fast 700 neue Photovoltaik-Anlagen wurden 2022 in Bochum installiert. Nun setzt auch die Privatbrauerei Moritz Fiege auf Sonnenstrom.

Photovoltaik-Anlagen gewinnen in Bochum zunehmend an Bedeutung. Nun setzt auch die Privatbrauerei Moritz Fiege auf Strom aus Sonnenenergie, der auf dem eigenen Firmendach erzeugt wird. Die Solaranlage ist vor einigen Tagen ans Netz gegangen.

Privatbrauerei produziert 90.000 Kilowattstunden Sonnenstrom jährlich

Auf dem Dach der Flaschenabfüllung haben die Stadtwerke Bochum insgesamt 262 Photovoltaik-Module mit einer Leistung von 92 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Sie produzieren etwa 90.000 Kilowattstunden Strom aus Sonnenenergie jährlich.

„Es freut uns sehr, dass wir unsere Nachbarn Fiege bei seinem PV-Projekt unterstützen konnten“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Thiel. „Unsere Experten haben die Anlage von der Planung bis zur Inbetriebnahme begleitet. Die Konfiguration sieht vor, dass der umweltfreundliche Strom aus Sonnenenergie vollständig vor Ort genutzt werden kann.“

Fiege spart 37,8 Tonnen CO2 jährlich

Die Energiebilanz kann sich sehen lassen: Durch den Einsatz der Erneuerbaren Energien wird die Brauerei in Zukunft 37,8 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Bei einer geschätzten Anlagenlebensdauer von 25 Jahren, sind dies mehr als 720 Tonnen CO2.

Die Stadtwerke statten Dächer sowohl von Privatkunden als auch von Gewerbekunden mit Photovoltaik-Anlagen aus. „Wir bieten unsere Solar-Pakete wahlweise im Pachtmodell oder zum Kauf an“, so Thiel.

Fast 700 neue PV-Anlagen in einem Jahr

Ob sich die Ausrichtung eines Dachs für die Installation einer Solaranlage eignet und welche Anlagengröße die richtige ist, können Interessierte einfach auf www.stadtwerke-bochum.de/solar erfahren.

Insgesamt wachsen die Akzeptanz und der Einsatz von PV-Anlagen in Bochum spürbar. Ihre Zahl und ihre Leistungen hat binnen zwölf Monaten deutlich zugenommen. Ende 2021 gab es 2509 PV-Anlagen auf Bochumer Dächern mit einer Leistung von insgesamt 40.050,189 kWp. Ende 2022 waren es schon 3204 Anlagen – fast 700 mehr – mit einer Bruttoleistung von 48.213 kWp. Zum Vergleich: Mitte 2020 gab es im Stadtwerke-Netz erst 1963 Anlagen mit einer Leistung von 29.763 kWp.

Photovoltaik-Potenzial in Bochum ist immens

Das PV-Potenzial in der Stadt ist immens. Nach Auskunft der Stadt gibt es, Stand 2020, gut geeignete PV-Anlagenflächen im Umfang von 4.516.665 Quadratmetern, geeignete PV-Anlagenflächen im Umfang von 3.638.916 Quadratmeter und immerhin 1.402.521 Quadratmeter noch bedingt geeignete Flächen. Alles in allem ließen sich insgesamt 1.049.43 kWp in Bochum erzeugen. Damit könnten deutlich mehr als die knapp 200.000 Haushalte in Bochum versorgt werden.

