Bochum: Brandstifter zünden Sperrmüll an - Auto fängt Feuer

Brandstiftung ist vermutlich die Ursache für ein Feuer in Bochum. In der Nacht zum Donnerstag brannten in Wattenscheid Sperrmüll und ein Auto. Auch ein Wohnhaus wurde durch die Flammen beschädigt. Es ist zurzeit nicht bewohnbar.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde das Feuer um 1,20 Uhr in der Nacht gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatten Unbekannte an der Mittelstraße 3 in Wattenscheid-Günnigfeld ein Sofa angezündet. Dieses stand zusammen mit weiterem Sperrmüll an der Straße.

Sperrmüll in Bochum brennt – Flammen greifen auf Auto und Wohnhaus über

Die Flammen griffen dann schnell auf einen vor dem Haus parkenden Pkw über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Flammen, auch die Verkleidung der Hausfassade hatte Feuer gefangen. Die Fensterscheiben im Erdgeschoss waren zerborsten, Rauch drang in die Wohnung ein.

Die Bewohner hatten schon das Freie aufgesucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da aber der Strom abgestellt werden musste, ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.

Feuerwehr ist mit 30 Kräften vor Ort

Rund 30 Kräfte der Feuerwehr löschen das Feuer recht zügig mit Schaum. Der Einsatz, an dem auch die Feriwillige Feuerwehr Günnigfeld beteiligt war, dauerte rund anderthalb Stunden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.