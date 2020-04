Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht vor der Trauerhalle des Propsteifriedhofs an der Wattenscheider Saarlandstraße.

Brand Bochum: Brand an der Trauerhalle des Propsteifriedhofs

Bochum-Wattenscheid. Ein Blumengesteck geriet in einem Leichenaufbewahrungsraum neben der Trauerhalle des Wattenscheider Propsteifriedhofs in Brand.

Zu einem Brand an der Trauerhalle des Propsteifriedhofs in der Wattenscheider Innenstadt musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag (15.) ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Passant eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich ein Trauergesteck in einem Leichenaufbewahrungsraum unmittelbar neben der Trauerhalle entzündet. Zu diesem Zeitpunkt war in dem Raum auch ein Verstorbener aufgebahrt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Flammen mit einem C-Rohr. Die Halle wurde danach mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst bei diesem ungewöhnlichen Einsatz vor Ort.

Gebäude am Ende einer Stichstraße

Der Friedhof, der zur katholischen Propsteigemeinde St. Gertrud gehört, liegt zwischen der Saarlandstraße und der Straße An der Papenburg. Die Trauerhalle befindet sich am Ende einer Stichstraße, die von der Saarlandstraße aus in einen Wendekreis mündet.