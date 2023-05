Bochum: Botanischer Garten soll auch Schulklassen anlocken

Der Botanische Gärten in Bochum will mehr über die Bedeutung der Pflanzen informieren.

Bochum. Der Botanische Garten der Ruhr-Uni Bochum wird jetzt von einem neuen Freundeskreis unterstützt. Auch Schulklassen sollen davon profitieren.

Der Botanische Garten in Bochum bekommt in Zukunft Unterstützung. Jetzt wurde der „Freundeskreis des Botanischen Gartens der Ruhr-Universität Bochum“ im Foyer des Tropenhauses gegründet.

Der neue Verein soll Bildungs- und Führungsangebote fördern sowie finanzielle Mittel für Lehr- und Gestaltungsräume im Garten gewinnen. Das soll allen Institutionen im Garten zugute kommen. Aber auch Schulklassen sollen davon profitieren.

Bevölkerung soll mehr über die Bedeutung von Pflanzen erfahren

„Mein Ziel ist es, die Bevölkerung mehr über die Bedeutung und die Wichtigkeit von Pflanzen im Alltag und für unser Überleben zu informieren“, sagt Christopher Grefen, Direktor des Botanischen Gartens. „Unsere Visionen für die möglichen Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sind zahlreich und groß.“

Momentan zehre man noch von einer befristeten Sonderfinanzierung durch das Rektorat. Diese habe geholfen, jahrelangen Investitionsstau zu beheben und Geräte zu modernisieren. Gleichzeitig bleibe das jährliche Haushaltsbudget seit Jahrzehnten unverändert, was den Garten bei steigenden Kosten durch Inflation, Einsparungen im Stellenplan und angespannter Haushaltslage der Universität „in einer finanziell ungewissen Lage“ zurücklasse. „Die starke Unterstützung und der Zuspruch zum Aufbau eines Fördervereins, der uns von so vielen Seiten erreichte, lässt uns dennoch positiv in die Zukunft blicken“, sagt Grefen.

Führungen im Chinesischen Garten der Ruhr-Universität

Der neue Verein hat zunächst 41 Mitglieder. Wer dazu kommen möchte, kann unter bota@rub.de Kontakt aufnehmen. Der reguläre Mitgliedsbeitrag beträgt 40 Euro im Jahr. Wer unter 27 oder über 65 Jahre alt ist, bekommt eine Ermäßigung.

