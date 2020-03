Bochum: „Boot Led Zeppelin“ mit Mega-Hits im Ruhrcongress

Bochum. Die Band möchte den legendären Vorbildern von Led Zeppelin so nah wie möglich kommen. Am 24. März spielen sie Hits wie „Stairway to heaven“.

„Stairway to Heaven“ und „Whole Lotta Love“ waren die größten Hits der britischen Rockband Led Zeppelin. Zur Flower-Power-Ära 1968 gegründet, verkauften die Musiker um Robert Plant und Jimmy Page über 300 Millionen Alben. Jetzt will die Band „Boot Led Zeppelin“ in die großen Fußstapfen ihrer Vorbilder treten: Am Dienstag, 24. März, kann man ihre Revival-Show live im Ruhrcongress am Stadionring in Bochum erleben.

Dabei sind „Boot Led Zeppelin“ mit dem Original durchaus eng verknüpft. Nachdem sich Led Zeppelin 1980 nach dem Tod von John Bonham auflöste, wollte der Musiker Raff Achour das Erbe fortsetzen. Zusammen mit James Hogg gründete er 1995 seine eigene Band, die er „Boot Led Zeppelin“ nannte. 1997 gingen sie zum ersten Mal auf Tour und hatten ihre ersten Gigs in England.

Legendäre Hits, mitreißende Show

Auch das Fernsehen wurde auf die Cover-Band aufmerksam, die Hallen wurden immer größer. Als sich die Original-Led-Zeppelin 2007 für ein Benefizkonzert in London noch einmal zusammenschlossen, durfte „Boot Led Zeppelin“ zur Freude vieler Fans ein Konzert direkt vor der Halle geben: auf dem Parkplatz.

13 Konzerte geben „Boot Led Zeppelin“ dieses Jahr in Deutschland, darunter eins im Ruhrcongress. Versprochen werden all die legendären Hits und eine mitreißende Bühnenshow.

Beginn: 20 Uhr. Karten (37 bis 67 Euro) unter 0201 / 804 60 60, www.ruhrticket.de