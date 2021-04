An der Neustraße in Bochum ist eine Bombe gefunden worden.

Bombenentschärfung Bochum: Bombe in der Innenstadt, Hauptbahnhof wird evakuiert

Bochum. In der Innenstadt Bochum wurde eine britische Zehn-Zentner-Bombe gefunden. Ab dem Nachmittag wird evakuiert, der Hauptbahnhof ist betroffen.

An einer Baustelle in der Bochumer Innenstadt wurde eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden. Am Nachmittag des heutigen Donnerstags (29. April) soll das Gebiet im Umkreis von 500 Metern evakuiert werden, der Hauptbahnhof ist betroffen.

+++Wir aktualisieren an dieser Stelle fortlaufend.+++

Der Fundort liegt nahe des Hauptbahnhofs Bochum

Der Fundort der Weltkriegsbombe ist an der Neustraße 7, nahe des Hauptbahnhofs Bochum.

Bochum. Die Entschärfung findet noch heute (Donnerstag, 29. April) statt, jedoch nicht vor 14 Uhr. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort.

Der Evakuierungsradius beträgt 500 Meter, auch der Hauptbahnhof muss geräumt werden.

Stadt und Feuerwehr haben ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist unter Tel. 0234/ 910 33 33 erreichbar.

Derzeit werden Evakuierung und die Entschärfung der britischen Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder vorbereitet. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Foto: Andreas Rorowski / WAZ

Bombenentschärfung: Evakuierung in der Innenstadt Bochum ab 14 Uhr

11.30: Die Feuerwehr Bochum ist bereits vor Ort. Derzeit ist der Kampfmittelräumdienst damit beschäftigt, den genauen Radius abzustecken. Die Neustraße ist schon abgesperrt. Die Evakuierung soll nicht vor 14 Uhr beginnen. Der Hauptbahnhof muss geräumt werden, das St.-Elisabeth-Hospital nicht.