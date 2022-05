Bochum: Bogestra verlegt Haltestellen wegen Straßensperrung

Bochum-Langendreer. Weil die Ümminger Straße in Bochum-Langendreer nächste Woche gesperrt wird, müssen Haltestellen verlegt werden. Welche Linien betroffen sind.

Wegen Asphaltierungsarbeiten muss die Ümminger Straßevoll gesperrt werden. Aus diesem Grund müssen die Linien 364, 366, 370 und 372 von Montag, 9. Mai 2022, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Freitag, 13. Mai 2022, umgeleitet werden. Das teilt die Bogestra mit.

Straßensperrung in Langendreer: Mehrere Linien umgeleitet

Dadurch können die Haltestellen Bochum Langendreer West S und Mansfelder Straße nicht angefahren werden. Von den Linien 366 und 370 kann außerdem die Haltestelle Rüsselsheimer Weg nicht bedient werden.

Alternativ zu der Haltestelle am Neggenborn wird von den Linien 364 in Fahrtrichtung Papenholz und 372 in beide Fahrtrichtungen die gleichnamige Haltestelle der Linie 302 angefahren. In Fahrtrichtung Castrop hält die Linie 364 an einer Ersatzhaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite.

