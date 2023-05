Bochum: Bogestra startet Online-Umfrage zum Fahrtenangebot

Bochum. Auch die Meinung der Bochumer ist gefragt: Die Bogestra macht eine Online-Umfrage zum aktuellen Fahrtenangebot. Wie man dabei mitmachen kann.

Sind die Bochumer Fahrgäste der Bogestra zufrieden mit dem aktuellen Fahrtenangebot? Dieser Frage will der Verkehrsbetrieb nachgehen und bittet die Bus- und Bahnfahrenden um ihre Meinung.

Am 15. Dezember 2019 ging die Bogestra mit einem neuen Fahrtennetz an den Start und möchte jetzt wissen, wie dieses bei den Fahrgästen ankommt. In einer Online-Befragung, die noch einschließlich bis zum 28. Mai läuft, sollen dafür die Meinungen anonym abgegeben werden können, schreibt der Verkehrsbetrieb. Auf www.bogestra.de kann an der Befragung teilgenommen werden. Die Auswertung übernimmt das Team Marktforschung und Verkehrserhebung der Bogestra.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum