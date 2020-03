Bochum: Bogestra schließt Kundencenter wegen Corona

Trotz Schließung der Kundencenter können weiterhin Fahrscheine an den Automaten auf Vorrat erworben werden.

Bochum. Die Bogestra hat wegen der Corona-Krise alle Servicecenter geschlossen. Trotzdem wird das Ticketangebot weiter aufrechterhalten.

Wegen des weitreichenden Kontaktverbotes infolge der Coronakrise schließt die Bogestra ab Dienstag, 24. März, ihre Kundencenter. „Tickets können elektronisch in unserer Mutti-App oder in Muttis Laden gekauft werden“, so ein Unternehmenssprecher.

Außerdem können Fahrscheine an den Automaten auf Vorrat erworben werden. Tickets, die jetzt gekauft werden, haben eine Gültigkeit bis 31. März 2021.

Das Servicetelefon steht rund um die Uhr bereit

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Servicetelefon unter der Nummer 0180 6 / 50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung) angerufen werden. Für Abonnenten gibt es für alle Vertragsangelegenheiten rund ums Abonnement den telefonischen Abonnentenservice unter der Nummer 0234 303-2222.

Die Öffnungszeiten von privaten Vertriebsstellen (z.B. Kioske) obliegen nicht der Bogestra, sondern deren Betreibern.