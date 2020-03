310 Bochum: Bogestra kündigt Nachtarbeiten in Langendreer an

Bochum-Langendreer. Die Bogestra muss noch einmal an die Fahrleitungen der Straßenbahn 310 in Bochum-Langendreer ran. Teilweise soll auch nachts gearbeitet werden.

Im Rahmen der Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 werden in den nächsten Wochen auf der Hauptstraße in Bochum-Langendreer Arbeiten an der Fahrleitung ausgeführt. Dies teilt die Bogestra mit. Diese Arbeiten finden demnach ab sofort bis voraussichtlich Ende April statt. Damit die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich ausfallen, wird immer wieder auch nachts gearbeitet.

Außerdem muss laut Bogestra auf der Hauptstraße im Bereich der Hausnummer 180/187 an einem Anschlusskasten der Gleise gearbeitet werden. „Diese Arbeiten können nur in der betriebsfreien Zeit der Straßenbahn ausgeführt werden“, sagt Unternehmenssprecher Christoph Kollmann. Aus diesem Grund werde in den Nächten von Montag (23.) bis Mittwoch (25.) im Bereich der Gleise gearbeitet.

„Wir versuchen bei den Fahrleitungs- und Gleisbauarbeiten, Lärm, Behinderungen und Unannehmlichkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken“, verspricht Kollmann. „Leider lassen sich bei den Arbeiten gewisse Geräusche nicht immer ganz vermeiden.“

Gleisbau in Richtung Witten wird vorangetrieben

Im weiteren Streckenverlauf in Richtung Witten läuft weiterhin der Gleisbau auf der Hauptstraße zwischen Baroper Straße und Autobahn A44/A448 in Fahrtrichtung Dortmund. „Teil der Arbeiten ist aktuell die Montage eines Gleiswechsels, unter anderem, um im Störungsfall an dieser Stelle umsetzen zu können. Parallel finden natürlich auch Straßen- und weitere Gleisbauarbeiten statt“, teilt Christoph Kollmann auf WAZ-Anfrage mit.

Das Coronavirus beeinträchtige die derzeitigen Arbeiten nicht, sagt Kollmann. „Nach aktuellem Stand läuft alles planmäßig.“ Wohl aber bleibe der Info-Treff „Linie 310“ an der Alten Bahnhofstraße 19 in Langendreer bis auf Weiteres geschlossen. 310-Expertin Astrid Metz ist laut Bogestra aber weiterhin unter der Mobilnummer 0160/ 90 82 09 85 und per E-Mail an linie310@bogestra.de erreichbar.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.