Bochum: Bogestra bietet zusätzliche Nachtexpress-Fahrten an

Die Bogestra bietet ab dem kommenden Wochenende in Bochum zusätzliche Fahrten mit dem Nachtexpress an.

Bochum. Gute Nachricht für Nachtschwärmer in Bochum: Die Bogestra bietet ab dem kommenden Wochenende zusätzliche Fahrten mit dem Nachtexpress an.

Die Bogestra bietet ab dem kommenden Wochenende zusätzliche Nachtexpress-Fahrten in Bochum an. „Gefahren wird in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag in der Regel eine Runde mehr als bislang“, kündigt das Nahverkehrsunternehmen an.

Am Bochumer Hauptbahnhof starten der Nachtexpress (NE) 1 bis NE 8 und der NE 318 sowie die U 35 Richtung Hustadt bzw. Herne Schloss Strünkede um 1.20 und 2.20 Uhr. Die Nachtexpress-Fahrt der Linie 306 folgt zwei Minuten später. Der NE 10 nach Gelsenkirchen-Buer über Gelsenkirchen Hbf fährt um 1.01 und 2.01 Uhr vom Bochumer Busbahnhof ab. Abfahrt des NE 306 von Wanne-Eickel nach Bochum Hbf ist um 1.48 und um 2.48 Uhr.

Nachtexpress in Bochum: Infos auch per App

Der NE 308 von Gerthe Schürbankstraße zum Bochumer Hbf fährt um 1.58 und 2.58 Uhr, von Dahlhausen nach Gerthe um 1.50 Uhr und von Dahlhausen zum Bochumer Hbf um 2.50 Uhr. Um 2.35 bzw. 2.47 Uhr verkehrt die U 35 von Hustadt bzw. Schloß Strünkede nach Riemke Markt.

Weitere Infos gibt es bei bei der elektronische Fahrplanauskunft in Internet oder per „Mutti“-App. Das Service-Telefon der Bogestra ist unter 0180 6/50 40 30 zu erreichen.