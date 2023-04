Bochum: Böschung an der A 448 muss repariert werden

Bochum. Ein Abschnitt der Böschung an der Autobahn A 448 im Bereich der Universitätsstraße muss repariert werden. Es gibt daher dort Sperrungen.

Die Autobahn Westfalen repariert an der A 448 auf Höhe der Ausfahrt zur Universitätsstraße die Böschung. Dafür muss die Anschlussstelle Bochum-Wiemelhausen/Universitätsstraße in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden. Der Verkehr an dieser Stelle in Richtung Essen war erst vor wenigen Wochen freigegeben worden.

Teilstück nur auf einer Fahrspur zu befahren.

Wie Autobahn Westfalen außerdem mitteilt, steht dem Verkehr in diesem Bereich auf der A 448 zudem am Dienstag (11.4.) und Mittwoch (12.4.) jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum