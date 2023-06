An elf Stellen im gesamten Stadtgebiet sind im vergangenen Jahr Wildblumenwiesen mit einer Größe von mindestens 1000 Quadratmeter entstanden, sowie hier „Auf der Krücke“ im Südwesten der Stadt.

Umwelt Bochum blüht: An diesen Orten gibt es neue Wildblumenwiesen

Bochum. Bunter, schöner und lebenswerter nicht nur für Pflanzen und Insekten ist Bochum 2022 geworden. An elf Stellen entstanden große Wildblumenwiesen.

An elf Standorten in Park- und Grünanlagen in Bochum sind im vergangenen Jahr große Wildblumenwiesen entstanden – insgesamt auf einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern. Eingesetzt hat die Stadt dabei nach eigenen Angaben regional zertifiziertes Saatgut aus ein- und mehrjährigen Pflanzen, das sich durch Selbstaussaat über mehrere Jahre selbst erhalten soll.

Wildblumenwiesen haben eine Größe von mindestens 1000 Quadratmetern

Die Standorte der Wiesen in allen Stadtbezirken sind nach speziellen Kriterien ausgesucht worden. So sollten sie den Pflanzen ohne großen baulichen Aufwand artgerechte Wuchsbedingungen bieten, möglichst zusammenhängend liegen und eine Mindestgröße von 1000 Quadratmetern haben, um von den eingesetzten Maschinen wirtschaftlich bearbeitet werden zu können.

Zur Pflege der Blühwiesen werden Balkenmäher eingesetzt. Diese bieten Insekten und Bodenlebewesen die Möglichkeit zur rechtzeitigen Flucht – auch Grasnarbe und Wurzelbereiche der Pflanzen werden geschont. Das Schnittgut bleibt einige Tage auf der Fläche liegen, trocknet ab und kann, bevor es abgeräumt wird, aussamen. Aus diesen Samen entwickeln sich dann im darauffolgenden Jahr die Pflanzen.

Blühwiesen sind im ganzen Stadtgebiet entstanden

Die Wildblumenwiesen sind an folgenden Stellen entstanden:

Grünanlage Schmechtingwiese (Agnesstraße/ Gretchenstraße)

Grünzug Hordel (Hüller-Bach-Straße/Im Zugfeld und Hannoverstraße/Berthastraße)

Kruppwald (Martin-Lang-Straße/Kruppstraße und Bahnhofstraße)

Grünanlage Bockholt (Händelstraße/Rosenbergstraße)

Grünzug Langendreer-Bach (Ümminger Straße/Unterstraße)

Wiemelhauser Straße

Grünanlage Sempersiepen (Semperstraße)*

Grünanlage Auf der Krücke (Auf der Krücke/Obernbaakstraße)

Kinderspielplatz Brannenweg

