Der Künstler Christoph Platz mit seinen Holzskulpturen steht in der Ausstellung „Lento furioso“ in den Flottmannhallen.

Bochum. Der Bochumer Holzbildhauer Christoph Platz sucht nach wie vor ein neues Atelier. Außerdem steht die Finissage seiner aktuellen Ausstellung an.

Bochum: Bildhauer Christoph Platz muss sein Atelier aufgeben

Der Holzbildhauer Christoph Platz hat sein Atelier an der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum geräumt; nach 20 Jahren lief der Mietvertrag in der ehemaligen Werkstatt der Fa. Klinker aus.

Der Abschied fiel dem Künstler, der u.a. die „Fritz“-Trophäen für den Fritz-Wortelmann-Preis fertigt, schwer. Zumal die Suche nach neuen Räumen in neuen Jahr weitergeht. Noch hat Platz keinen angemessenen Ersatz für seine Werkstatt finden können.

Besondere „Bescherung“

Dennoch freut sich der Künstler auf eine besonderer „Bescherung“: Am Sonntag, 12. Januar, wird der Katalog der Gemeinschaftsausstellung „Lento furioso 2“ in den Flottmannhallen Herne präsentiert. „Lange sah es so aus, als würden wir nicht die Mittel für eine Dokumentation haben, doch schließlich haben wir vom Veranstalter noch einen Zuschuss erhalten und nun warten wir gespannt auf den nächsten Sonntag, an dem der Katalog vorliegen soll“, sagt Platz, der die Ausstellung gemeinsam mit dem Künstler Peter Nagel bestückt.

Ab 11.30 Uhr findet in den Flottmannhallen Herne, Straße des Bohrhammers 5 (direkt hinter der Stadtgrenze Riemke) die Finissage der Ausstellung mit Katalogpräsentation statt. Der Katalog mit einem Text von Peter Trawny wird zum Vorzugspreis von 12 Euro erhältlich sein (später 16 Euro).