Bochum: Bildband zeigt imposanten Wandel des Ruhrgebiets

Bochum. Zwei Bochumer Autoren sind auf „Spurensuche im Revier“ und zeigen Beispiele der Industriekultur. Buchvorstellung mit prominenter Unterstützung.

Unterwegs auf „Spurensuche im Revier“ waren der Fotograf Fabian Linden und der Autor Hajo Salmen aus Bochum. Der großformatige Bildband, der bei den vielen Touren kreuz und quer durchs Ruhrgebiet entstanden ist, dürfte für jeden interessant sein, der mit etwas historischem Interesse durchs Leben geht und den Strukturwandel, den unsere Region in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, mit Neugierde verfolgt.

Bildband aus Bochum zeigt viele Bilder zur Industriekultur

Bei einer Buchvorstellung am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Mirhoff & Fischer (Pieperstraße 12) stellen die beiden ihr Buch mit prominenter Unterstützung aus dem benachbarten Bochumer Schauspielhaus vor. Die Ensemblemitglieder Konstantin Bühler und Dominik Dos-Reis lesen einige Texte, dazu gibt es Fotoprojektionen von Fabian Linden.

Auf über 100 Seiten und garniert mit zahlreichen Bildern betrachten Linden und Salmen in ihrem Buch die Relikte des Bergbaus und der Kohle- und Stahlindustrie sowie ihre heutige Nutzung. Sie besuchten nahezu sämtliche Fördertürme, Kokereien, Halden, Hüttenwerke und Wasserstraßen zwischen Wesel und Hamm und zeigen in imposanten Hochglanzbildern ihr heutiges Erscheinungsbild.

Schauspieler Konstantin Bühler und sein Kollege Dominik Dos-Reis vom Schauspielhaus Bochum stellen das Buch vor. Foto: Fatih KuRceren / Schauspielhaus Bochum

Auch Bochumer Motive fließen in das Buch mit ein

Von der Halde Norddeutschland über die Zeche Teutoburgia, vom Hüttenwerk Phoenix-West bis zur Schleuse Herne-Ost ging die Reise. Viele seiner Motive entdeckte Linden während des Corona-Lockdowns, daher sind seine Fotos eher selten von Menschen bevölkert.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord erstrahlt in dem Bildband in magischem Grün, das Wasser im Duisburger Innenhafen funkelt in der Morgendämmerung, das Schiffshebewerk Henrichenburg zeigt seine ganze stolze Technik. Auch einige Bochumer Motive sind in das Buch eingeflossen wie das Stiepeler Ruhrtal und die Zeche Hannover.

Einladung für eine besondere „Tour de Ruhr“

Hajo Salmen, über viele Jahre als Lehrer am ehemaligen Ostring-Gymnasium aktiv, hat zu jedem der über 30 Anlaufstellen informative kleine Texte verfasst, die ihre historische Bedeutung und ihre heutige Nutzung zusammenfassen. Da jede Zeche und jede Halde genau adressiert ist, lohnt es sich auch, mal selber die Gegend bei Ausflügen zu erkunden – für eine ganz besondere „Tour de Ruhr“.

Das Buch „Spurensuche im Revier“ kostet 35 Euro (davon fünf Euro für soziale Zwecke) und ist in der Buchhandlung Mirhoff & Fischer erhältlich. Karten für die Buchvorstellung (zehn Euro): 0234 9783170 und buch@mirhoff-fischer.de

