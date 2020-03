Bochum: Bibi & Tina verzaubern ihre Fans auf der Bühne

Bochum. Bibi & Tina gibt’s längst auch auf der Bühne. In Bochum lockte das Familienmusical 1300 Besucher in den Ruhrcongress – trotz happiger Preise.

Wenn Bibi, Tina und ihre Freunde auf der Bühne in Aktion treten, ist das Leben für ihre kleinen Fans für zwei Stunden ein Ponyhof. Voller Inbrunst und absolut textsicher stimmen schon Kindergartenkinder in die Hits ihrer Heldinnen ein. Mama und Papa, Oma und Opa staunen – und freuen sich, dass sich der Kauf der nicht eben preiswerten Karten zumindest für den Nachwuchs gelohnt hat.

1300 Besucher hauptsächlich zwischen sechs und zwölf Jahren verfolgten am Dienstagnachmittag die Abenteuer von Bibi & Tina im Ruhrcongress. Die Hörspiel-, TV-, Kino-, Roman- und Zeichentrickreihe hat bei mittlerweile zwei Generationen Millionen-Verkaufszahlen generiert. Seit 2016 gibt’s das Duo samt Anhang auch „in echt“. Peter Plate, ehemaliger Rosenstolz-Sänger, hat eine Bühnenfassung erschaffen und komponiert, die perfekt auf die Kita-Grundschul-Zielgruppe zugeschnitten ist.

Karten kosteten bis zu 81 Euro

Den acht Darsteller gelingt es binnen zwei Stunden, ihr junges Publikum (meist Mädels) in eine Art Bann zu versetzen. Das schaffen sie weniger mit originär schauspielerischer Kunst als vielmehr mit den eingängigen Popsongs aus der Serie. Hex hex: Alle kennen die Lieder in- und auswendig. Der XXL-Kinderchor wird zunehmend lauter und vielköpfiger, ehe am Ende auch manch Erwachsener verzaubert ist: „Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina...“

Die Kids strahlen zum Finale. Eine Frage bleibt: Müssen die Eintrittskarten bei einem Familienmusical wirklich bis zu 81 Euro kosten?

WAZ-Wertung: 4 Sterne