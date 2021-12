Bochum: Bezirk Ost gibt viel Geld für Luftfilter an Schulen

Mittel für OGS-Räume im BO-Osten

Der Einsatz von Luftreinigern könne „das Infektionsgeschehen in unseren Schulen signifikant reduzieren“, so die Bezirksvertretung Ost in ihrem Beschluss.

„Die finanziellen Mittel der Bezirksvertretung sind aber begrenzt. Daher sollen zunächst sämtliche Räume der Offenen Ganztagsbetreuung in den Grundschulen des Bochumer Ostens mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Gerade in den Räumen der OGS kommen Kinder aus allen Klassen zusammen, essen gemeinsam und halten beim Spielen den erforderlichen Abstand oft nicht ein.“