Bochum: Bewohner überraschen Einbrecher – Festnahme

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Langendreer hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach einem weiteren Täter wird noch gefahndet.

Am Montag gegen 22.30 Uhr drangen die beiden Einbrecher laut Polizei über einen Wintergarten-Zugang in eine Wohnung an der Wittekindstraße ein. Eine Bewohnerin (37) und ihr Begleiter (32) überraschten die Eindringlinge aber. Während einem die Flucht gelang, hielten die Bochumer den anderen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

So wird der noch flüchtige zweite Einbrecher beschrieben

Die Zivilbeamten des Bochumer Einsatztrupps nahmen den 22-Jährigen aus Castrop-Rauxeler vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden sie Diebesgut (Schmuck und Bargeld) sowie Handschuhe.

Beschreibung des noch flüchtigen Täters: ca. 1,75 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet, Kappe auf dem Kopf.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

