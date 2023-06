Bochum: Betrunkener E-Scooter-Fahrer (44) bei Sturz verletzt

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer (44) ist am Samstagabend in Bochum gestürzt. (Symbolbild)

Bochum. Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer (44) ist am Samstagabend in Bochum gestürzt. Der Mann verletzte sich. Die Polizei nahm eine Blutprobe.

Ein betrunkener Mann (44) hat am späten Samstagabend auf der Ümminger Straße in Bochum die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren und sich bei dem Sturz leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bochumer gegen 23 Uhr auf der Ümminger Straße, verlor in Höhe der Hausnummer 48 die Kontrolle und stürzte auf den Bordstein.

Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen, so heißt es weiter. Der Mann wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung lehnte er ab, so die Polizei.

