Unfall Bochum: Betrunkener Autofahrer kracht an A 40 in Tankstelle

Bochum. Ein Auto ist am Dienstagmorgen an der A 40 bei Bochum-Wattenscheid in eine Tankstelle gekracht. Dabei hatten alle Beteiligten Glück im Unglück.

Ein 25-jähriger ist am Dienstagmorgen (27. Juli) mit seinem Pkw an der A 40 in eine Tankstelle gekracht. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Bochumer die Autobahn kurz vor der Ausfahrt Bochum-Wattenscheid und verlor schon auf der Zufahrt zum Tankstellengelände an der Vietingstraße die Kontrolle über sein Auto.

Fahrer aus Bochum war alkoholisiert

Der Mann kam von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünbereich und krachte in eine der Zapfsäulen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,46 Promille.

Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Sowohl Auto als auch Tankstelle seien erheblich beschädigt worden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum