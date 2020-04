Bochum: Betrunkener Autofahrer baut Unfall – Zeuge gesucht

Ein betrunkener Mann hat am Dienstag (14. März) einen Autounfall in Bochum verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, der den Unfall beobachtet hat. (Symbolbild)

Bochum Ein betrunkener Mann hat am Dienstag (14. März) einen Autounfall in Bochum verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, der den Unfall beobachtet hat.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag (14. März) einen Verkehrsunfall an der Gußstahlstraße in Bochum verursacht. Gegen 18.10 Uhr kollidierte der Wagen des Mannes mit einer Absperrschranke an einer Baustelle, teilt die Polizei mit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Bochumer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Betrunkener verursacht Unfall: Zeuge soll sich bei Polizei Bochum melden

Ein Zeuge, der den Verkehrsunfall beobachtete hatte, war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich dieser Zeuge zur Geschäftszeit unter Tel. 0234 / 909-52 06 meldet.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.