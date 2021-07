Bochum: Betrunkene Frau (30) fährt mit Auto gegen Hauswand

Bochum. Eine Frau (30) ist beim Abbiegen mit ihrem Auto in Bochum gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei hatte die Frau Alkohol getrunken.

Eine Frau (30) ist am Sonntagnachmittag in Hofstede mit ihrem Auto beim Abbiegen geradeaus gegen eine Hauswand gefahren. Die Frau wollte laut Polizei gegen 16.55 Uhr von der Poststraße rechts in die Straße „In der Provitze“ abbiegen. Dabei habe sie die Kontrolle verloren und sei ungebremst geradeaus in eine Hauswand gefahren. Die Frau und ihre Beifahrerin (36) wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Ein Alkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von einem Promille. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7500 Euro.

