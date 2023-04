Bochum: Besucher sollen in neue Ausstellung „eintauchen“

Bochum. Das Museum unter Tage zeigt zeitgenössische Werke, die die Betrachter mit Klängen und Gerüchen reizen sollen. Eröffnung am 3. Mai.

Eine ungewöhnliche neue Ausstellung, bei der die Besucher aktiv mit eingebunden werden, öffnet am Mittwoch, 3. Mai, um 19 Uhr im Museum unter Tage (Weitmarer Schlosspark). „Eintauchen in die Kunst“, so der Titel, rückt Kunstwerke in den Mittelpunkt, die eine eigene Umgebung produzieren. Dabei hüllen sie die Betrachter in eine Aura aus Klängen, Bildern, Gerüchen und anderen Reizen.

Neue Ausstellung öffnet im Museum unter Tage in Bochum

Die Besucher sind also dazu eingeladen, in die Werke gewissermaßen „einzutauchen“. Dies geschieht jedoch nicht passiv, sondern fordert die aktive Mitarbeit des Publikums, das bei aller Lust auf vielerlei Entdeckungen aber auch eine kritische Haltung gegenüber dem Geschehen einnehmen soll. Arbeiten von neun zeitgenössischen Künstlern sind in der Ausstellung zu entdecken, darunter Ólafur Elíasson, Bruce Nauman und Florian Meisenberg.

Die Ausstellung entstand gemeinsam mit dem Kunstgeschichtlichen Institut der Ruhr-Uni. Zur Eröffnung, im Kubus von Situation Kunst hält der Kurator Prof. Markus Heinzelmann eine Einführung. Am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr, lädt Heinzelmann zu einer Führung ein. Eine Performance innerhalb der Ausstellung unter dem Titel „Stell dich nicht so an“ findet ebenfalls am Sonntag, 7. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr statt. Zu sehen bis 8. Oktober. (sw)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum