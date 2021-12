Bochum: Besonderer Bogestra-Fahrplan an Heiligabend

Bis um fünf Uhr am nächsten Morgen fahren die Busse der Bogestra am Heiligen Abend.

Bochum. Besondere Zeiten gelten für die Nachtexpress-Linien der Bogestra an Heiligabend und am 25. Dezember. Am 26. gilt wieder der übliche Fahrplan.

An Heiligabend, Freitag (24.), fahren die Nachtexpress-Linien (NE) der Bogestra mehrere Stunden früher als sonst. So wird der Nachtexpress auf der 306 und auf der 318 seine Fahrten gegen 18.20 Uhr beginnen, die Nachtexpress-Fahrten der U35 starten gegen 19 Uhr.

Die Busse NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8 werden um 19.20 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof auf ihre erste Runde gehen. Der NE10 beginnt dort seine Heiligabend-Schicht um 19.01 Uhr. Die Nachtexpress-Linien an Heiligabend verkehren bis etwa 5 Uhr.

Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen - bis sie von den Nachtexpress-Linien abgelöst werden - orientiert am Samstagsfahrplan. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember orientiert sich am Sonntagsfahrplan.

Die Busse und Bahnen werden aber etwas später als gewohnt auf die Strecke gehen, heißt es bei der Bogestra. Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können schon jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf bogestra.de oder über die Mutti-App abgerufen werden. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember gilt für alle Nachtexpress-Verbindungen der übliche Fahrplan.

