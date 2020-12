Bochum bekommt eine neuen Comicladen in der Innenstadt

Mitte Januar will Markus Pfeffer seinen neuen Comicladen mitten in der Bochumer Fußgängerzone eröffnen. "Weltflucht" soll der Laden heißen.

Bochum. Die Zeiten für Gründer sind schwierig. Allen Widrigkeiten zum Trotz eröffnet Markus Pfeffer demnächst einen Comicladen in der Bochumer City.

Markus Pfeffer kann es kaum erwarten. Mitte Januar, „sobald der Lockdown vorbei ist“, will er mit seinem Team einen Comicladen mitten in der Bochumer Fußgängerzone eröffnen. Auf 150 Quadratmetern soll es am Hellweg bei „Weltflucht“, so der Name des Geschäfts, um Comics, Fan-Artikel und Produkte rund um TV-Serien, Videospiele usw. gehen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Zehn Jahre lang hat Pfeffer als Angestellter in seinem Comic-Laden gearbeitet. Und nicht nur deshalb ist er vom Fach. Er gehört der Jury des Rudolph-Dirks-Awards an, hat mit dem erfolgreichen Podcast „Sträter Bender Streberg“ gearbeitet. „Und ich habe mir einen Ruf insbesondere unter Bochumer ‘Nerds’ erarbeitet“, sagt der Gründer nicht ohne Stolz.

Abholservice von Januar an

Mit „Weltflucht“ möchte er nach eigenem Bekunden einen Ort zu schaffen, der nicht nur Verkaufsstätte sein, sondern für viele Kunden auch „zum zweiten Wohnzimmer werden soll“. Und: „Ab dem 2. Januar bieten wir einen Abhol- und Lieferservice am Hellweg 2 an.“ Sobald der Lockdown beendet ist, soll es dann auch eine echte Eröffnung geben.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen hier.