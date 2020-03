Bochum: Beim Vorlesewettbewerb winkt das Finale in Berlin

Bochum. Schüler der 6. Klasse zeigen beim Bezirksentscheid am 22. März in Bochum, welch große Vorleser sie sind. Der Wettbewerb verfolgt ein hehres Ziel.

Der Vorlesewettbewerb geht in die nächste Runde: Zum Bezirksentscheid des Regierungsbezirks Arnsberg-West treffen sich die Stadt- und Kreissieger am Sonntag, 22. März, um 14 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung (Kortumstraße 69-71) in Bochum.

Über 700.000 lesebegeisterte Schüler der 6. Klasse beteiligen sich jedes Jahr an dem bundesweit größten Lesewettstreit. Rund 7500 Schulen küren dafür zuvor ihre besten Vorleserinnen und Vorleser, die daraufhin in regionalen Entscheiden an den Start gehen. Die Etappen führen über Stadt-, Bezirks- und Länderebene bis zum großen Finale vom 22. bis 24. Juni in Berlin.

Die über 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen organisiert. In der Mayerschen Buchhandlung kommen jetzt die begabtesten Vorleser des Regierungsbezirks Arnsberg-West zusammen.

Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb wird seit dem Jahr 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Ziel ist es, die Leselust bei Kindern zu wecken und ihre Lesekompetenz zu fördern. Eintritt frei.

