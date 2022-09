Auf der Alten Wittener Straße in Bochum-Laer findet am Samstag, 17. September, ein Stadtteil-Brunch statt.

Bochum-Laer. Im Zuge der geplanten Umgestaltung der Alten Wittener Straße in Bochum-Laer gibt es viele Aktionen. So auch einen Stadtteil-Brunch am Samstag.

Von Mitte Juni bis Ende Juli wurde die Alte Wittener Straße in Bochum-Laer durch zwei Stadt-Terrassen aufgewertet, die zum Aufenthalt einluden. Im August gab es eine Spieleaktion. Zum Abschluss des Projektes „Wandelbar“ in diesem Jahr findet am Samstag, 17. September, noch ein Stadtteil-Brunch statt.

Bochum: Beim Stadtteil-Brunch über den Straßen-Umbau reden

Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes braucht Zeit: Von den ersten Ideen bis zur Umsetzung können schon einmal mehrere Jahre vergehen – erst recht bei komplexen Veränderungen, wie sie im Rahmen des Stadtumbaus Laer/ Mark 51/7 für die Wittener und die Alte Wittener Straße vorgesehen sind. Um bereits kurzfristig aufzuzeigen, welche neuen Qualitäten durch den geplanten Umbau geschaffen werden können, hat die Stadt Bochum gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement in Laer das Projekt „Wandelbar – Die Alte Wittener Straße auf dem Weg zu neuer Gestalt“ initiiert. „Uns ist wichtig, dass man Veränderungen auch direkt erleben kann. Gezeichnete Pläne bleiben oft abstrakt und man kann nicht so recht einschätzen, wie sich die neue Situation anfühlen würde“, erläutert Stadtteilmanager Micha Fedrowitz die Idee hinter dem Projekt.

Die erste größere Aktion in diesem Rahmen – die „Stadt-Terrassen“ – lief bis Ende Juli. Gut sechs Wochen lang waren auf insgesamt zehn Parkplätzen auf der Alten Wittener Straße Sitzmodule aus Holz mit Pflanzkübeln aufgestellt. Am Samstag, 17. September, wird es zum Abschluss der diesjährigen Aktionen auf der Alten Wittener Straße ab 11 Uhr noch einen gemeinschaftlichen Stadtteil-Brunch mit Mitbring-Buffet geben, verbunden mit der Möglichkeit, Lastenräder auszuprobieren. Hierzu wird ein kleinerer Abschnitt der Parkplätze genutzt werden.

Alle Laer’schen sind eingeladen, dabei zu sein. Auch die Grundschule Laer wird sich mit einer Aktion zum gesunden Frühstück beteiligen. Die erfolgreiche Durchführung der Aktionen und die positiven Rückmeldungen sind Anlass für das Stadtteilmanagement und die Stadt Bochum, auch für 2023 über Aktionen zur Umgestaltung auf der Alten Wittener Straße nachzudenken. Ideen dafür werden auf der diesjährigen Stadtteilkonferenz Laer gesammelt, die am Mittwoch, 9. November, im evangelischen Gemeindehaus, Grimmestraße 4, stattfinden wird.

