Bochum: Beim „Murx“-Festival werden sogar Schuhe repariert

Das Murx-Reparaturfestival geht zum dritten Mal an der Rottstraße an den Start. Die Organisatorinnen Kathlina Anna Reinhardt (links) und Josefine Rose Habermehl freuen sich auf spannende Tage. Das Plakat stammt von Pauline Näscher.

Bochum. Das Reparaturfestival im Atelier Automatique wirbt für Nachhaltigkeit und Upcycling. Hier wird alles flott gemacht: vom Stuhl bis zum Toaster.

Klar kann man das Paar Schuhe einfach wegwerfen, wenn die Sohle hinüber ist. Oder man fährt den klapprigen Toaster zum Elektroschrott und kauft sich rasch einen neuen. Möglich ist aber auch, defekte Alltagsgegenstände wie diese beim „Murx“-Festival in Bochum vorbeizubringen, um dort unter fachlicher Anleitung zu lernen, wie man sie einfach und kostengünstig repariert.

„Murx“-Festival in Bochum will beim Reparieren helfen

Vom 24. bis 27. August findet „Murx“ im Atelier Automatique an der Rottstraße 14 statt – und erneut wird eine Menge geboten: Es gibt Workshops, Diskussionen, Ausstellungen und viel geselliges Beisammensein rund um die Themen Upcycling (also Wiederverwertung) und Nachhaltigkeit. Auch das Straßenfest an der Rottstraße, das am Samstag, 26. August, von 11 bis 22 Uhr wieder das ganze Viertel auf die Beine bringt, gehört zum „Murx“ dazu.

Bereits zum dritten Mal wirbt das Festival für mehr Nachhaltigkeit im Leben, um Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. Die ersten beiden Ausgaben unter dem Motto „Repariert, was euch kaputt macht“ waren bestens besucht. „Wir merken schon, dass wir da auf einer Welle reiten, die mittlerweile bei einer breiten Gesellschaftsschicht angekommen ist“, sagt Kathlina Anna Reinhardt, eine der Organisatorinnen. „Da gilt es jetzt dranzubleiben.“

Beim Straßenfest an der Rottstraße wurde im Rahmen des Murx-Festivals schon im vergangenen Jahr viel repariert: hier etwa ein alter Kassettenrekorder. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Reparieren statt Wegwerfen: Diese Idee findet offenbar immer mehr Freunde. So will „Murx“ neugierig machen und auch tiefergehende Fragen stellen. Bei einer Diskussion am Sonntag, 27. August, um 16.30 Uhr geht es etwa um die Frage, ob es in Deutschland bald ein „Recht auf Reparatur“ gibt. „In anderen Ländern wie in Frankreich gibt es bereits einen Reparaturbonus“, sagt „Murx“-Leiterin Josefine Rose Habermehl. Auch der Freistaat Sachsen will Verbrauchern ab Oktober bis zu 200 Euro zahlen, wenn sie alte Geräte reparieren.

Spannende und wissenswerte Workshops

Im Mittelpunkt des Festivals stehen erneut die spannenden und wissenswerten Workshops, die „Murx“ so beliebt machen. Bei einer Performance am Donnerstag, 24. August, um 19.15 Uhr geht es um die kleinen Akkus in E-Zigaretten, die häufig achtlos weggeworfen werden. Mit Wollresten gehäkelt wird am Freitag, 25. August, von 16 bis 19 Uhr (gerne Wollreste und Häkelnadeln mitbringen). Der Spielzeugdoktor repariert am Samstag, 26. August, von 11 bis 15 Uhr an einem Stand Höhe Rottstraße 16 defektes Spielgerät.

Mit Schere, Nadel und Faden wird ebenfalls am Samstag, 26. August, von 11.30 bis 15 Uhr Kleidung verändert. Schuhe werden am Sonntag, 27. August, von 16.30 bis 19 Uhr bei einem Workshop im Atelier Automatique repariert. Ums Haltbarmachen von Lebensmitteln geht es ebenfalls am Sonntag ab 12 Uhr (Einmachgläser mitbringen).

Sommerfest an der Rottstraße mit Musik und Flohmarkt Beim großen Sommerfest am Samstag, 26. August, von 11 bis 22 Uhr ist entlang der Rottstraße allerhand los. Es gibt unter anderem Livemusik, Gastronomie, einen Flohmarkt, Kinderschminken, viele Spieleangebote und eine Fahrradwerkstatt. Erstmals wird an diesem Tag das Repair-Mobil vorgestellt, das von den Stadtwerken finanziert wurde. Von 12 bis 17 Uhr steht es an der Rottstraße 19. Kaputte und fehlerhafte Geräte mitbringen! Die Rottstraße ist an diesem Tag für den Verkehr gesperrt.

Selbst Möbelstücke werden „geflippt“

Stühle, Hocker und andere Möbelstücke werden beim „Murx“ diesmal „geflippt“ (also restauriert). Das neu gegründete Institut „Flip Piece“ von Kathlina Anna Reinhardt stellt sich am Donnerstag, 24. August, von 17 bis 19 Uhr mit einer Vernissage im Atelier Automatique vor. Bei einem Workshop am Sonntag, 27. August, von 12 bis 16 Uhr legen die Teilnehmer dann kräftig Hand an (Anmeldung erforderlich). „Es gibt so viele Tricks, um Möbel wieder hübsch zu machen und Flecken aus den Sofas zu bekommen“, sagt sie. „Das kriegen wir schon hin.“

Dank einer Förderung des Landes NRW und der Stadt Bochum ist das Festival kostenfrei. Bei einigen Workshops sind vorherige Anmeldungen erforderlich.

Alle Infos und das komplette Programm: atelierautomatique.de/festivals/murx

