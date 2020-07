Bochum: Beim Fiege-Kino haben bald über 350 Besucher Platz

Bochum. Das Fiege-Kino in Bochum erweitert seine Kapazität. Ab dem 20. Juli finden mehr als 350 Besucher auf dem Brauhof Platz. Es gibt einen Saalplan.

Das Open-Air-Kino auf dem Fiege-Brauhof wird ausgeweitet. Auch das Programm bis Anfang August steht jetzt fest.

Wie zum Start in der vergangenen Woche angekündigt, wird die Kapazität ab dem 20. Juli von 250 auf mehr als 350 Besucher erhöht. Möglich macht das eine Reihenbestuhlung mit nummerierten Sitzplätzen auf Basis eines Saalplanes Damit kann nachvollzogen werden, wer wann wo gesessen hat. Die Corona-Schutzverordnung schreibt das vor.

Programm bis 5. August ist freigeschaltet

Vorteil für die Kino-Fans: Es können nicht mehr nur Doppelkarten gebucht werden. Ab 20. Juli gibt es wieder Einzelsitze, aber auch Gruppenkarten für drei, vier oder mehr Personen. Die Tickets zum Preis von 11 Euro sind auf www.fiegekino.de erhältlich. Einlass ist ab 20 Uhr. Für Kurzentschlossene wird eine Abendkasse eingerichtet. Singer-Songwriter verkürzen die Wartezeit bis zum Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit.

Freigeschaltet ist aktuell das Kinoprogramm bis 5. August. „Der Fall Collini“, „Bang Boom Bang“, „Das perfekte Geheimnis“, „Joker“, „Die Känguru Chroniken“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ zählen zum Angebot. Beim Radio-Bochum-Mädelsabend am 4. August wird „LaLa Land“, beim Jungsabend am 5. August „Bad Boys for Life“ gezeigt. Am 6. August ist ein VfL-Fanabend geplant. Das Fiege-Kino läuft bis zum 16. August.