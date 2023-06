Bochum: Beim Abbiegen Rollstuhl erfasst – Lkw-Fahrer gesucht

Bochum. Ein 88-Jähriger in einem E-Rollstuhl ist in Bochum von einem Lkw angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht den Fahrer des Lasters.

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Wiemelhausen, bei dem ein Rollstuhlfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer und mögliche Zeugen. Demnach war ein 88-Jähriger am Montagvormittag mit seinem E-Rollstuhl („Krankenfahrstuhl“) auf der Wasserstraße in Richtung Steinkuhlstraße unterwegs. „Im Kreuzungsbereich Wasserstraße/Universitätsstraße beabsichtigte er, nach rechts in die Universitätsstraße abzubiegen“, schildert die Polizei Bochum.

Ein ebenfalls abbiegender, parallel zu ihm fahrender Lkw habe den Rollstuhl des Seniors erfasst, heißt es weiter. Der Rollstuhl sei gegen den angrenzenden Gehweg geschoben worden. Der unbekannte Lastwagenfahrer sei einfach weitergefahren.

Unfall in Bochum: Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter

Der 88-jährige Mann wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge leicht verletzt. Einen Rettungswagen habe er aber nicht benötigt.

Nach Zeugenangaben war der Lkw-Anhänger weiß, auf ihm habe die Aufschrift „Continental“ gestanden. Mehr Details können die Ermittler nicht nennen. Sie bitten den beteiligten Lkw-Fahrer sowie etwaige Zeugen, sich unter 0234/909 52 06 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum