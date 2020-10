Bochum: Bei Theater Total wird schon der Frühling ausgerufen

In eine besondere Spielzeit startet das Theater Total (TT): Bereits seit 25 Jahren treffen hier junge Menschen aus ganz Deutschland und Österreich aufeinander, um knapp ein Jahr lang gemeinsam Theater zu spielen und die weite Welt der Bühne für sich zu entdecken.

Der aktuelle Jahrgang, der im September die Arbeit aufgenommen hat, besteht aus 22 theaterbegeisterten Jugendlichen, die bei Theater Total die komplette Bandbreite kreativer Berufe ausprobieren. Dazu gehören nicht nur Schauspiel und Tanz, auch Gesang, Kostümschneiderei, Bühnenbild und Technik stehen fortan auf ihrem Stundenplan. Sogar in Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit werden sie ausgebildet. Das erste Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit lässt sich bei einer Performance betrachten, die ab Anfang November zu sehen ist.

Dabei bringt die Corona-Pandemie das turbulente Leben bei TT derzeit mächtig durcheinander. Die letzte Premiere von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ konnte im März zunächst nur online gezeigt werden. Live auf der Bühne fanden die Aufführungen des Liebesreigens erst im Juni zahlreiche begeisterte Besucher – da stand der nächste Jahrgang fast schon vor der Tür.

Junge Teilnehmerin zieht aus Heidelberg hierher

Und auch für „die Neuen“ an Bord ist das Corona-Thema allgegenwärtig: „In diesen Zeit, in denen es an Nähe oft fehlt, bin ich dankbar, dass dieses Projekt überhaupt stattfindet“, sagt Teilnehmerin Maite (19), die aus Heidelberg für ein Jahr nach Bochum gezogen ist, um hier mit vielen Gleichgesinnten Theater zu spielen. „Dies ist ein Projekt, das Grenzen durchbricht und uns im Herzen näher bringt“, meint sie. Und dies mit Erfolg: So mancher TT-Absolvent schaffte nach seiner Zeit in Bochum den Sprung an renommierte Schauspielschulen.

Auf die derzeit geltenden Abstandsregeln dürfe bei den TTlern übrigens verzichtet werden, berichtet die künstlerische Leiterin Barbara Wollrath-Kramer: „Ein Verzicht auf die Mindestabstände innerhalb der Gruppe ist möglich, das sie eine häusliche Gemeinschaft bildet“, sagt sie. „Für die gesamte Projektarbeit ist dies ein essenzieller Vorteil.“

„Grenzen durchbrechen“ und „Menschen im Herzen näher bringen“: Das sind auch zentrale Motive der neuen Performance, mit denen sich der aktuelle Jahrgang bei seinem Publikum vorstellt. Unter dem Titel „Der Weg riecht nach Frühling“ soll das Publikum in dem einstündigen Spiel aus Bewegung, Licht und Musik in eine andere Welt entführt werden. Die Premiere steigt am 6. November um 19.30 Uhr auf der TT-Bühne an der Königsallee 171.

Weitere Spieltermine und Karten (13, erm. 8 Euro) gibt es unter 0234 / 973 1673 sowie www.theatertotal.de

