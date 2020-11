Bochum: Bei Erkältung sind zwei Arztpraxen samstags geöffnet

Wer unter Erkältungssymptomen leidet, kann in Bochum auch samstags zum Arzt gehen. Zwei Praxen sind ab 9 Uhr geöffnet.

Bochum. Wer unter einer Erkältung leidet, kann in Bochum weiterhin auch samstags zum Arzt gehen. Zwei Hausarztpraxen sind von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) setzt ihre Samstag-Sprechstunden in Bochum fort. Am 21. November öffnen zwei Arztpraxen in Langendreer und Wattenscheid.

Anfang Oktober hatte die KVWL die Infekt-Sprechstunden eingeführt. Anlass: Die Erkältungs- und Grippesaison hat begonnen; die Corona-Zahlen stiegen zuletzt deutlich an. Die Sonderöffnung soll die Hausarztpraxen (in Bochum sind es mehr als 200) entlasten und das Infektionsrisiko mindern.

Telefonische Anmeldung ist erforderlich

Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr nach telefonischer Anmeldung an eine der diensthabenden Arztpraxen wenden. Am kommenden Samstag sind das

– die Praxis Andreas Bengel, Alte Bahnhofstraße 121-123 in Langendreer, Telefon 0234/29 31 72, und

– die Praxis Tobias Meyer, Voedestraße 69 in Wattenscheid, Telefon 02327/8 93 94.

Wann welche Praxen geöffnet sind, erfahren Patienten im Internet auf www.kvwl.de/coronavirus oder telefonisch unter 116 117.