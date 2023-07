Bochum: Bei „Dahl’sen Total“ geht drei Tage lang die Post ab

„Dahl'sen Total“ bietet wie in den Vorjahren unter der Regie der Ruhrlandbühne Bochum ein abwechslungsreiches Programm vom 1. bis 3. September in Dahlhausen.

Auf Hochtouren laufen die Vorbeitungen der Ruhrlandbühne Bochum für das Traditionsfest „Dahl’sen Total“, das wieder am ersten Wochenende im September startet. Das beliebte Bürgerfest bietet von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, drei Tage lang ein buntes Programm. Der Eintritt ist frei.

Viel Programm an der Ruhrmühle in Bochum

„Wir wollen Besuchern jeden Alters erneut viel Abwechslung bieten“, erklärt Dirk Schmieder von der Ruhrlandbühne. „Wir haben wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Bands, Sänger und Tanz - für jeden sollte etwas dabei sein. Auch für Essen und Getränke zu zivilen Preisen ist gesorgt.“ Und für die Kleinen gibt es Hüpfburg und Kinderspiele.

Unterhaltung und Live-Musik in Bochum-Dahlhausen

Das Event findet wie in den Vorjahren auf dem Gelände vor dem Vereinsheim An der Ruhrmühle statt. „Wir erwarten wie in den Vorjahren rund 1000 Besucher an den drei Tagen“, so Dirk Schmieder. Das Fest findet immer Anfang September statt und hat schon Tradition - denn seit 1999 wird gefeiert. „Damals waren noch mehr Vereine aus Linden und Dahlhausen beteiligt und die Feier fand bis 2001 vor dem Bahnhof statt. Letztlich ist die Ruhrlandbühne als Veranstalter übrig geblieben, und wir haben es geschafft, auch viele andere Vereine aus Bochum und NRW in das Programm einzubeziehen.“

Mit dabei sind u.a. der Landesknechte-Fanfarenzug Riemke und die Rebellenfanfaren Bochum; auch aus Essen kommt ein Spielmannszug. Die Sassenberger Landsknechte sind mit ihrem Fanfarenzug erneut dabei, ebenso die Ruhrpott-Guggis aus Duisburg.

Drei Tage lang Programm in Bochum-Dahlhausen

Zum Programm: Am Freitagabend gibt es von 18 bis um 22 Uhr beim Dämmerschoppen Live-Musik mit der Band Deafnuts aus Witten, die schon im Vorjahr für gute Stimmung gesorgt hat.

Am Samstag geht es dann weiter: Um 14 Uhr steigt ein Konzert am Rosalie-Adler-Seniorenzentrum, dann ziehen die Aktiven der Ruhrlandbühne zum Vereinsgelände Ruhrmühle, wo um 15.30 Uhr die offizielle Eröffnung durch Südwest-Bezirksbürgermeister Marc Gräf (SPD) stattfindet. Von 16 bis 22 Uhr folgt ein Open-Air-Live-Programm, um 19.30 folgt eine Schlagerparty mit der Showband Schlager Deluxe.

Zum Abschluss bietet der Sonntag noch einmal viel Programm. Um 11 Uhr startet der Frühschoppen, von 12 bis 16 Uhr folgt eine muntere Musikshow mit Fanfaren-, Musik- und Spielmannszügen. Die Bezirksvertretung Südwest unterstützt das Traditionsfest erneut mit einem Zuschuss.

Termin-Absprachen im Vorfeld

Dirk Schmieder betont, dass man sich mit den Vereinen aus Linden und Dahlhausen bei den Terminen im Vorfeld gut abgesprochen habe, damit es keine Überschneidungen gibt. „Dazu finden alle drei Monate regelmäßige Treffen statt, auch mit der Werbegemeinschaft Linden.“ Eine Woche nach „Dahl’sen Total“ folgt die „Lindener Meile“.

Auch unter den Vereinen im Bereich der Ruhrmühle selbst habe es vor allem „nach der Hochwasser-Katastrophe vor zwei Jahren ein Zusammenrücken gegeben; auch um Events gut abzusprechen und zu koordinieren“. Unterm Strich, betont Dirk Schmieder, „hilft das allen Akteuren und auch den Bürgern, damit in zeitlicher Folge attraktive Veranstaltungen als Treffpunkte für die Menschen stattfinden können, ohne dass es zu Terminkollisionen kommt. Und davon profitieren letztlich alle.“

