Bochum: „Bei aller Liebe“ – Alle Folgen unserer Serie

Die Liebe ist vielfältig. Genau das bilden wir in unserer Serie „Bei aller Liebe“ ab, die einmal pro Woche erscheint – mit Geschichten über die Liebe in Bochum, aus allen Blickwinkeln.

Bochum. Ewige Ehe, Single sein oder Sexualität: In der Serie „Bei aller Liebe“ geht es um alle Facetten der Liebe. Hier gibt es alle Artikel aus Bochum.

„Bei aller Liebe“ heißt unsere neue Serie in Bochum, die zum Valentinstag zum ersten Mal bei uns erschienen ist. Einmal pro Woche geht es seitdem um die Liebe – in all ihren Facetten. Dafür haben wir uns mit ganz unterschiedlichen Menschen getroffen, die Mann oder Frau, jung oder alt, lesbisch oder schwul, vergeben oder single sind und uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählt haben.

Aber wir beschäftigen uns auch mit der schwierigen Seite der Liebe: Wie ist es, wenn die Liebe einem das Herz bricht und krank macht? Wie geht es weiter, wenn Ehepartner sich für die Scheidung entscheiden?

Hier finden Sie alle Folgen der Serie „Bei aller Liebe“ aus Bochum:

Teil 1: 65 Jahre Ehe – Ehepaar verrät sein Liebesgeheimnis

Vor 65 Jahren haben Emmi und Rolf-Dieter Sievering aus Bochum geheiratet. Zusammen sind und waren beide stets glücklich. Wie das geklappt hat. Zum Artikel

Emmi (87) und Rolf-Dieter (89) Sievering sind seit fast 65 Jahren glücklich verheiratet. Zum Valentinstag verrät das Ehepaar aus Bochum-Linden das Geheimnis seiner Liebe. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Teil 2: Im Sex-Shop ist der „Womanizer“ die Nummer 1

Im Bochumer Sex-Shop „Bella Donna“ sind Kundinnen und Paare in der Überzahl. Ein Verkaufshit ist ein Gerät, das Ihr und Ihm Spaß bringen soll. Zum Artikel

Lust-Bringer für jedwede Vorlieben hält Anke Schmidt-Grabosch in ihrem Erotikshop „Bella Donna“ an der Herner Straße bereit. Regelmäßig werden hier auch Verkaufspartys für Frauen und Paare gefeiert. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Teil 3: Singles finden nun auch im Wohnzimmer zueinander

Für Singles in Bochum ist sie die Herz-Dame: Hildegard Schulte richtet Partys und Treffen für Alleinstehende aus – jetzt auch in Wohnzimmern. Zum Artikel

Hildegard Schulte ist die Herz Dame für Singles in Bochum. Sie plant und betreut zahlreiche Veranstaltungen für alleinstehende Frauen und Männer. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Teil 4: Die verrücktesten Kennenlerngeschichten aus Bochum

Bei der Bestatter-Ausbildung, beim Feiern oder im Internet: Männer und Frauen aus Bochum haben auf ganz besondere Weise die große Liebe gefunden. Zum Artikel