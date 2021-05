Bochum: Behindert die Stadt den Ausbau von E-Ladesäulen?

Zu wenige öffentliche E-Ladesäulen wie hier auf dem Marktplatz Linden an der Dr.-C.-Otto-Straße gibt es aus Sicht von Markus Theil in Bochum. Er beklagt, dass Privatanbieter kein Chance bekommen, zum Ausbau des Netzes beizutragen.

Bochum. Es gibt zu wenige Ladesäulen in Bochum, beklagt ein E-Autofahrer. Ein privater Ladesäulenanbieter wirft der Stadt vor, sie verhindere Wettbewerb.

Vor einigen Monaten hat sich Markus Theil einen langgehegten Wunsch erfüllt: Er hat sich ein elektrisch betriebenes Auto gekauft. „Umweltschutz ist mir sehr wichtig“, sagt der 27-jährige Bochumer. Mit seinen kleinen Renault Zoe will er einen Beitrag dazu leisten. Doch ganz so einfach ist das offenbar nicht.

Kaum öffentliche E-Ladesäulen in Quartieren mit Mehrfamilienhäusern

Die Ladeinfrastruktur in Bochum ist aus Sicht des Informatikers längst nicht ausreichend. Er wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Linden, hat keinen eigenen „Hausanschluss“, um sein E-Auto zu laden und ist deshalb auf die gerade einmal zwei öffentlichen Ladesäulen im Stadtteil angewiesen. Und die sind, abgesehen davon, dass sie nicht direkt vor der Haustür sind, mitunter „besetzt und/oder defekt“, wie er sagt.

„Es müsste mehr öffentliche Ladesäulen in Bochum geben“, so Theil. „Vor allem in Wohngebieten mit Mietwohnungen.“ Und bei der Suche nach einer Lösung schien er auch erfolgreich zu sein. Der E-Ladesäulen-Betreiber „OnCharge“ aus Köln stellt deutschlandweit Ladesäulen in städtischen Wohngebieten auf. „Kostenlos für die Kommune und für den Nutzer“, so OnCharge-Geschäftsführerin Denise Neumann. Geld verdiene das Unternehmen mit dem Verkauf des Stroms .

Stadt verweist auf E-Mobilitätskonzept

Vorausgesetzt, die Kommune genehmigt das Aufstellen von E-Ladesäulen. Und genau das möchte die Stadt Bochum offenbar nicht. OnCharge habe Kontakt aufgenommen, so Neumann. Bochum blockiere allerdings den Ausbau des Netzes durch private Anbieter. „Begründet wird das damit, dass die Stadt erst ihr E-Mobilitätskonzept erarbeiten will. Bis das fertig ist, können aber noch Monate oder Jahre vergehen.“ Aus Neumanns Sicht ist das untragbar.

Beschränkter Zugang zu Ladesäulen Besser ausgenutzt werden sollte nach Ansicht von Rainer Moll das Ladenetz in Bochum. „Ich habe des Öfteren auch eine der Säulen vor der Hochschule genutzt“, sagt der Querenburger. Diese seien plötzlich außer Betrieb gewesen. „Auf Nachfrage bei der Hochschule hieß es dann, dafür gebe es rechtliche Gründe.“ Tatsächlich dürfen an den beiden E-Ladesäulen vor dem Haupteingang der Hochschule nur Fahrzeuge öffentlicher Einrichtungen betankt werden, so Sprecherin Ann-Kristin Masjoshusmann; dazu zählten weder die Privatfahrzeuge von Hochschulmitarbeitern noch die von Gästen und Anwohnern. Allerdings sei es langfristig das Ziel, das Ladesäulenangebot auszuweiten. Ansonsten leiste die Hochschule als Forschungseinrichtung ihren Beitrag zur Entwicklung der E-Mobilität. So laufe derzeit ein Forschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Semih Severengiz zum Thema „E-Fahrzeug-Sharing“ mit Solartankstelle. Partner dabei sind die Stadtwerke Bochum.

Zumal: „Das ist in vielen Großstädten so“, sagt die Geschäftsführerin. Nicht zuletzt um die eigenen Stadtwerke zu schützen, scheuten sich große Kommunen, Genehmigungen zu erteilen. Nicht überall: „In Essen zum Beispiel ist das anders“, so die OnCharge-Chefin. Sie bedauert diesen Protektionismus und sieht ihr Unternehmen im Wettbewerb im Nachteil.

Stadtwerke und Private stehen im Wettbewerb

Ein Vorwurf, den die Stadt so nicht gelten lassen möchte. Öffentlicher Raum könne nur in Ausnahmefällen für privatwirtschaftliche Nutzungen zur Verfügung gestellt werden, so Stadtbaurat Markus Bradtke. „Für den Ausbau des Ladenetzes sind in erster Linie private Stromanbieter verantwortlich.“ E-Autofahrer können an Tankstellen oder an einer eigene Säule zu Hause ihr Fahrzeug aufladen. Für Ladesäulen an Mehrfamilienhäuser seien Eigentümer von Häusern und Siedlungen die Ansprechpartner. „Unternehmen wie OnCharge sollten mit Wohnungsunternehmen in Kontakt treten, wenn sie ihre Säulen in Wohngebieten mit vielen Mietwohnungen aufstellen wollen.“

Und von Protektionismus können keine Rede, so der Stadtbaurat. Zwar hätten die Stadtwerke Bochum vor einigen Jahren 30 Säulen auf öffentlichen Flächen aufgestellt. Aber: „Damals haben wir den Stadtwerken einen entsprechenden Vertrag geschlossen, weil es überhaupt noch keine Ladesäulen im öffentlichen Raum gab. Auch die Stadtwerke können nicht einfach irgendwo ihre Säulen aufstellen“, so Bradtke.

Außer Betrieb sind die beiden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vor dem Haupteingang der Hochschule „Am Hochschulcampus“ in Querenburg. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

126 öffentliche Wechselstrom-Ladepunkte

Exakt geregelt werden sollen die Rahmenbedingen in einem E-Mobilitätskonzept, das die Verwaltung voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 der Politik zur Entscheidung vorlegen will. Aufgelistet werden sollen darin auch weitere mögliche öffentliche Standorte von Ladesäulen. Denkbar seien, so Bradtke, u. a. etwa Freizeiteinrichtungen und Stadtteilzentren. Voraussichtlich werde die Vergabe für den Betrieb von Säulen an diesen Stelle über eine Ausschreibung erfolgen.

Im Ladenetz der Stadtwerke Bochum gibt es momentan Ladesäulen mit insgesamt 126 Wechselstrom-Ladepunkten. Dazu kommen sieben weitere Schnellladepunkte. Eine Karte mit allen Punkten ist zu finden auf www.stadtwerkedrive.de .

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum