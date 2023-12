Bochum: Beatles & Party – Rockiger Doppelpack zum Jahresende

Die Bochumer Beatles-Coverband „Get Back“ (hier im Vorjahr) kehrt am 29. Dezember in die Zeche zurück.

Bochum. Da ist Musik drin: Am 29. Dezember schnürt Bochum den rockigen Doppelpack. Hier gibt’s alles zu den Partys in der Zeche und der Christuskirche.

Gastronomen und Veranstalter frohlocken: Zwischen den Jahren, wenn viele Menschen Zeit und Urlaub haben, winken am Wochenende noch einmal satte Besucherzahlen. Das führt in Bochum zu einer Terminkollision, die vielfach bedauert wird. Am Freitag, 29. Dezember, heißt es: Zeche vs. Christuskirche.

Beatles-Coverband startete 2019 auf dem Bermuda-Dach

„Get Back“ heißt eine der jüngsten, manche sagen: der besten Beatles-Coverbands in der Region. Deren Auftakt war spektakulär: Ihr erstes Konzert führte „Get Back“ im Sommer 2019 auf das Dach des Handelhofs hoch oben im Bermudadreieck – eine Reminiszenz an den letzten Auftritt der Fab Four 1969 auf dem Dach der Plattenfirma Apple in London. 2022 gelang der Neustart, unter anderem mit einer fulminanten Premiere kurz vor Silvester in der gut gefüllten Zeche.

Am 29. Dezember gibt’s an der Prinz-Regent-Straße eine Zugabe. Ralf Koyro, Felix Tomczak, Olli Bub und Chris Bub sowie David und Thomas Sprenger präsentieren erneut ein Best of der Beatles. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro. Infos und Karten auf zeche.net.

Pamela Falcon zählt zu den Künstlerinnen und Künstlern der „After Christmas“-Party am 29. Dezember in der Christuskirche. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Rentier-Lounge“ ist auch im dritten Jahr auf Erfolgskurs

Oliver „Olli“ Bartkowski ist aktuell auf dem Weihnachtsmarkt auf Erfolgskurs. In seiner „Rentier-Lounge“ in den Räumen des Schlitten-Fachhandels ScoopJet an der Huestraße 21-23 treten an den Wochenenden etablierte Künstlerinnen und Künstler bei freiem Eintritt auf. „Viele Abende sind ausgebucht. Aber bei Absagen geben wir die Plätze online sofort frei“, sagt Bartkowski und verweist auf das Anmeldeportal bochumer-kreativ-rallye.de. Noch aus steht u.a. das Gastspiel von Electro-Star Christopher von Deylen („Schiller“) am 16. Dezember.

Am 29. Dezember verheißt Bartkowski die „Party des Jahres“: In der Christuskirche (Platz des Europäischen Versprechens) steigt eine „After-Christmas-Show“. Zu Gast sind Riff-Legende Pamela Falcon, der ehemalige Starlight-Papa Reginald Jennings und „Supertalent“-Gewinner Jay Oh. Bei den Hits aus den 70er und 80er Jahren werden sie von einer Allstar-Band begleitet.

„After Christmas“-Party: Fünf Euro gehen ans Kinderhaus Bochum

Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 30 Euro (inklusive Gebühren). Pro verkauftem Ticket gehen fünf Euro ans „Kinderhaus Bochum“ der Diakonie Ruhr.

Die Termin-Überschneidung am letzten Freitag des Jahres sehen die Veranstalter gelassen. „Wir sprechen durchaus unterschiedliche Zielgruppen an. Jeder wird sein Publikum finden“, sagen „Get Back“-Manager Werner Wiegand und After-Christmas-Macher Olli Bartkowski und freuen sich bereits jetzt über gute Vorverkaufszahlen.

