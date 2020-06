Bochum baut um: Bürger begutachten Entwürfe zum Husemanplatz

Am 28. Mai 2020 errichten Arbeiter auf dem Husemannplatz in Bochum einen temporären Spielplatz aus Holzbohlen. Foto: Matthias Graben / FUNKE Foto Services

Bochum. Bochum baut um. 14 Entwürfe gibt es zur Umgestaltung des Husemannplatzes. Am 18. Juni Bürger sie in der Jahrhunderthalle begutachten.

Die westliche Innenstadt von Bochum bekommt in den nächsten Jahren ein ganz anderes Gesicht. Aus dem Telekomblock wird das Haus des Wissens, dem alten Justizzentrum folgt das Viktoria-Karree. Und auch der Husemannplatz soll ein ganz neues Aussehen bekommen. 2,7 Millionen Euro will sich die Stadt dessen Umgestaltung kosten lassen.

Am Donnerstag (18. Juni) können sich die Bürger von 11 bis 20 Uhr in Jahrhunderthalle einen Eindruck davon verschaffen, welche Ideen Freiraumplaner, Stadtplaner und Architekten dazu entwickelt haben. Die Experten haben teilgenommen an einem Gestaltungswettbewerb, den die Stadt im März ausgeschrieben hat.

14 Vorschläge für den neuen Husemannplatz

Insgesamt 14 Vorschläge liegen auf dem Tisch. Die Stadt sucht einen hochwertigen, gestalterisch und stadtökologisch nachhaltigen Entwurf, der auch die technischen Möglichkeiten einer „Smart City“ nutzt und mit dem sich die Bürger identifizieren können, wie es heißt. Interessierte Besucher der Präsentation können ihr Urteil dazu abgeben. Dieses Meinungsbild soll einfließen in die Bewertung, die die Fachjury am Donnerstag vornimmt.

Ebenfalls in der Jahrhunderthalle sollen die ersten städtebaulichen Entwürfe zum „Neuen Bahnhofsquartier“ in Wattenscheid gezeigt werden. Sie werden vom 18. bis 24. Juni im Foyer der Halle ausgestellt. Am Dienstag (23. Juni) werden dort zwischen 18 und 19.30 Uhr alle Entwürfe präsentiert und erläutert. In dem Gebiet sollen die bestehende Bebauung sowie neue Gewerbeflächeflächen und Wohngebäude miteinander kombiniert werden. Das neue Quartier soll durch eine Verlängerung des Personentunnels direkt an den Bahnhof Wattenscheid angebunden werden.

Online-Beteiligung zum Bahnhofsquartier Wattenscheid

Die Stadt will beiden Präsentationen dazu beitragen, wie es heißt, dass auch in Corona-Zeiten Bürger die Chance haben, Ideen zur Stadtentwicklung auszutauschen und ihre Meinung zu äußern. Nähere Informationen zu den Regularien sind im Internet unter www.bochum.de/bahnhofsquartier-wattenscheid zu finden. Dort findet auch eine Online-Beteiligung statt, bei der die Planentwürfe angesehen werden können. Außerdem können online Fragen gestellt und Stellungnahmen abgeben werden. Wer an den Veranstaltungen teilnehmen will, der muss eine Mund-Nasen-Bedeckungen mitbringen.