Bochum baut das Impfangebot für Kinder noch weiter aus

Bochum. Die Nachfrage nach Impfterminen für Kinder ist in Bochum groß. Daher werden im Januar an zwei Wochenenden im Ruhrcongress 5-11-Jährige geimpft.

Wegen der großen Nachfrage baut die Stadt das Angebot für Kinderimpfungen in Bochum weiter aus: An den Wochenenden 15./16. sowie 22./23. Januar werden im Ruhrcongress Bochum, Stadionring 20, ausschließlich Impfungen für Kinder angeboten.

Zweite Impfung drei Wochen nach der ersten

Von 8 bis 13.45 Uhr sowie von 13.45 bis 19 Uhr können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dort geimpft werden. Eine Impfung ist nur mit Termin möglich. Termine können ab Donnerstag (30.) online unter www.bochum.de/Corona/Impfzentrum-Bochum vereinbart werden.

Kinder, die im Ruhrcongress ihre erste Impfung bekommen, erhalten exakt drei Wochen später an gleicher Stelle ihre Folgeimpfung. Wer also am 15. oder 16. Januar geimpft wird, erhält am 5. oder 6. Februar die zweite Impfung. Wer am 22. oder 23. Januar die erste Impfung bekommt, dessen zweite Impfung folgt am 12. oder 13. Februar.

Einverständniserklärung ist nötig

Auch das Kinderimpfzentrum, Westring 24, bietet weiterhin Impfmöglichkeiten für Kinder von 5 bis 11 Jahren an. Dort wird montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geimpft. Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss das Kind begleiten.

Mitgebracht werden soll – sofern vorhanden – der Impfpass sowie die bereits ausgefüllten Aufklärungsunterlagen und die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mitzubringen. Diese können unter www.bochum.de/impfzentrum heruntergeladen werden.

