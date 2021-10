Bochum: Baustelle – Fahrgäste dieser Busse sind betroffen

Einige Buslinien der Bogestra müssen wegen Bauarbeiten in Bochum-Werne umgeleitet werden.

Bochum-Werne. Wegen Bauarbeiten in Bochum-Werne müssen einige Busse umgeleitet werden. Fahrgäste dieser Linien müssen sich umstellen. Zum Glück nicht lange.

Aufgrund von Sperrungen infolge von Bauarbeiten auf der Kreyenfeldstraße in Bochum-Werne müssen die Busse der Linien 345, 355 und 364 sowie NE 3 ab Montag, 25. Oktober, Betriebsbeginn, für voraussichtlich zwei Wochen umgeleitet werden. Dies teilt die Bogestra mit. Somit können auch einige Haltestellen nicht angefahren werden.

Bauarbeiten in Bochum-Werne: Diese Buslinien sind betroffen

Es handelt sich dabei um die Haltestellen Werne-Mitte, Heroldstraße und Werne-Amt. Außerdem muss laut Bogestra bei der Linie 364 die Haltestelle Im Breien entfallen. Für die Linien 345 und 355 wird in Höhe der Brücke auf dem Hölterweg in Fahrtrichtung Dahlhausen eine Ersatzhaltestelle für die aufgehobene Haltestelle Werne-Amt aufgestellt. Zusätzlich wird die Haltestelle Werner Straße in Fahrtrichtung Knappschafts-Krankenhaus zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 370 auf dem Hölterweg verlegt.

Bei der Linie 364 wird die Haltestelle Werner Straße in Richtung Sportplatz Papenholz zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 370 auf dem Hölterweg verlegt. Durch Umstieg an der Haltestelle Werner Straße zur Linie 370 sind der Bogestra zufolge die Haltestellen Werne-Mitte und Heroldstraße weiter zu erreichen. Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, alternativ die umliegenden Haltestellen zu nutzen.

Bei der Nachtexpress-Linie NE 3 können die Haltestellen Werne-Mitte und Heroldstraße nicht angefahren werden. Die Haltestelle Werner Straße wird zur gleichnamigen, originalen Haltestelle der Linie 370 auf dem Hölterweg, die Haltestelle Werne-Amt zur gleichnamigen, originalen Haltestelle der Linie 379 auf der Straße Am Heerbusch verlegt.

