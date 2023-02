Bochum: Baupläne geändert - weniger Wohnungen für Grünerhalt

Bochum-Weitmar. Stadt Bochum lädt zur Bürgerversammlung: 70 neue Wohnungen in Weitmar-Bärendorf. Pläne nach Protest geändert, um mehr Bäume zu erhalten.

In Weitmar-Bärendorf zwischen Brantropstraße, Holbeinstraße und Kaulbachstraße soll im Zuge einer Nachverdichtung neuer Wohnraum entstehen, erklärt die Stadt Bochum. Dazu habe das Wohnungsbauunternehmen Vonovia in Abstimmung mit den Planungsabteilungen der Stadt ein städtebauliches Konzept entwickelt, das nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

„Behutsame Nachverdichtung“ nach heftigem Protest

Am Dienstag, 7. März, 19 Uhr, lädt die Stadt daher alle Interessierten zur Bürgerversammlung in die Bezirksverwaltungsstelle Südwest, Hattinger Straße 389. „Durch den Bebauungsplan mit der Nummer 1023 werden auch in diesem Gebiet die gesamtstädtischen Ziele zur Wohnungsbauentwicklung umgesetzt“, so die Stadt. Mit der geplanten Nachverdichtung könnten „Wohnbaulandpotenziale für unterschiedliche Nachfragegruppen genutzt werden. Insbesondere soll neuer bedarfsgerechter Wohnraum für Familien mit Kindern sowie barrierefreier und -armer Wohnungsbau für ältere Menschen in Weitmar entstehen“.

Bürgerversammlung am 7. März in Bochum

Das städtebauliche Konzept sieht vor, den Ortsteil um eine aufgelockerte Bebauung zu ergänzen. Dabei werde auf eine „behutsame Nachverdichtung“ gesetzt, die auf den Bestand angemessen eingeht. Nach einer ersten Bürgerbeteiligung im Stadtteil wurde die Anzahl der Wohneinheiten für die weitere Planung reduziert, so dass der überwiegende Teil des Baumbestandes erhalten werden könne. Heftigen Protest hatte es aus der Bürgerschaft und Politik gegeben.

70 neue Wohnungen geplant in Bochum-Weitmar

In dem Plangebiet sollen rund 70 neue Wohnungen entstehen, 20 Prozent davon im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Im Bereich zwischen der Bebauung entlang der Brantrop- und Holbeinstraße sollen zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Südlich davon sind vier drei- und viergeschossige Mehrfamilienhäuser geplant. Dafür werde von der Kaulbachstraße kommend eine neue Straße in das Plangebiet gebaut. Für die Bebauung im nördlichen Bereich kann an der Holbeinstraße auf einen Straßenneubau verzichtet werden, so die Stadt Bochum.

Pläne liegen aus bei Stadt Bochum

Der Bebauungsplan soll bis Mitte 2024 fertiggestellt werden. Der Entwurf ist auch nach der Bürgerversammlung bis 27. März einzusehen: im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Str. 19, Zimmer 1.0.210 (Planauslage) montags, dienstags und freitags 8-13 Uhr, mittwochs 8-16 Uhr, donnerstags 8-18 Uhr und www.bochum.de/bebauungsplaene

